IA da OpenAI encurta semanas de trabalho humano para horas

O presidente da OpenAI, Greg Brockman, afirmou que os modelos da empresa foram usados no desenvolvimento de chips personalizados em parceria com a Broadcom, identificando otimizações que levariam semanas para engenheiros humanos descobrirem.
Segundo Brockman, em entrevista ao The OpenAI Podcast, a tecnologia da empresa foi aplicada diretamente no processo de design dos chips, permitindo o que ele chamou de “reduções massivas de área” — ou seja, componentes menores e mais eficientes, com economia significativa de tempo de produção.
“Os especialistas humanos confirmaram que as melhorias eram possíveis, mas levariam cerca de um mês para serem encontradas manualmente”, disse Brockman.
A iniciativa faz parte da estratégia da OpenAI de desenvolver experiência interna em design de hardware, entendendo melhor o processo e acelerando a criação de infraestrutura própria para inteligência artificial.
O anúncio ocorre junto à nova parceria entre OpenAI e Broadcom, que prevê a produção de chips personalizados com capacidade total de 10 gigawatts — a serem distribuídos entre centros de dados da OpenAI e parceiros até 2029, com início de implantação previsto para a segunda metade de 2026.
“Desenvolver nossos próprios aceleradores fortalece o ecossistema global de IA e ajuda a expandir os benefícios dessa tecnologia para toda a humanidade”, afirmou o CEO da OpenAI, Sam Altman, em comunicado.
