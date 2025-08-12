O privilégio de Bill Gates: McDonald's de graça em qualquer lugar do mundo — e para sempre

Bill Gates: além de bilionário, o cofundador da Microsoft também come McDonald's de graça (LEON NEAL/POOL/AFP/Getty Images)
Repórter
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12h30.
Além de ser uma das pessoas mais ricas do mundo e o cofundador da Microsoft (MSFT), Bill Gates tem também um benefício bastante raro: um cartão dourado do McDonald's, que lhe dá direito de comer as batatas fritas e os lanches da rede de fast food de graça para o resto de sua vida. Isso significa que Gates pode entrar em qualquer loja do McDonald's, em qualquer lugar do mundo, e comer um Big Mac sem pagar nada.
O cartão dourado do McDonald's era uma teoria que cercava Gates já há alguns anos. Em um vídeo no YouTube Shorts com o chef e influenciador Nick DiGiovanni, o bilionário afirmou que "realmente tinha recebido" o cartão. "Meu amigo Warren Buffett recebeu o dele antes de mim… Mas alguns meses depois, me enviaram um", disse ele. Gates ainda afirmou que "raramente usa" o benefício, já que "pode pagar pela sua comida".
Assinado pelo ex-CEO do McDonald's, Michael R. Quinlan, o cartão teria sido dado a Gates nos anos 1980 ou 1990. Desde então, ele tem acesso ilimitado a qualquer McDonald's do mundo. Curiosamente, Gates revelou ser fã do clássico Quarterão.
Existem diversas formas de conquistar o cobiçado McDonald's Gold Card, e elas variam conforme a região e as promoções vigentes. Tradicionalmente, os cartões são concedidos a uma seleção restrita de pessoas, como celebridades, filantropos e indivíduos com conexões especiais com donos de franquias da rede.
Gates e Buffett, por exemplo, receberam cartões vitalícios como presentes pessoais de proprietários de franquias ou como um reconhecimento corporativo da McDonald's. No Reino Unido, o McDonald’s realiza um jogo promocional de Banco Imobiliário em seu aplicativo, e os vencedores de um sorteio especial recebem um cartão digital que garante uma refeição grátis por semana durante 52 semanas.
Já nos Estados Unidos, a rede realiza sorteios como o "SZN of Sharing", uma promoção realizada entre os dias 5 e 25 de dezembro em anos recentes. Os participantes ganham entradas para o sorteio a cada compra feita pelo aplicativo, e os vencedores recebem um McGold Card, com direito a refeições gratuitas duas vezes por semana, seja por tempo vitalício ou por um período determinado de cerca de 50 anos. O cartão também pode ser compartilhado com amigos ou familiares.
Bill Gates: possui um McDonald's Gold Card que, segundo relatos, funciona mundialmente, garantindo refeições gratuitas para ele em qualquer unidade do McDonald's, por toda a vida.
Warren Buffett: seu Gold Card é válido apenas nas lojas do McDonald's em Omaha, Nebraska, mas como ele raramente sai da cidade, isso lhe dá acesso gratuito à rede local de fast food por tempo indeterminado.
Rob Lowe: recebeu um Gold Card de um amigo proprietário de franquia, permitindo que ele tenha refeições gratuitas na franquia de Santa Barbara, Califórnia.
Larry Crandell: filantropo que recebeu um McDonald's Gold Card vitalício de um proprietário de franquia em Santa Barbara.
Charles Ramsey: foi premiado com refeições gratuitas por um ano e algumas ofertas vitalícias em sua localidade após realizar um resgate heroico.
Pai de Mitt Romney: também recebeu um "Be Our Guest" card vitalício de Ray Kroc, o fundador do McDonald's, garantindo refeições gratuitas para ele.