O privilégio de Bill Gates: McDonald's de graça em qualquer lugar do mundo — e para sempre

Além de ser uma das pessoas mais ricas do mundo e o cofundador da Microsoft (MSFT), Bill Gates tem também um benefício bastante raro: um cartão dourado do McDonald's, que lhe dá direito de comer as batatas fritas e os lanches da rede de fast food de graça para o resto de sua vida. Isso significa que Gates pode entrar em qualquer loja do McDonald's, em qualquer lugar do mundo, e comer um Big Mac sem pagar nada.

O cartão dourado do McDonald's era uma teoria que cercava Gates já há alguns anos. Em um vídeo no YouTube Shorts com o chef e influenciador Nick DiGiovanni, o bilionário afirmou que "realmente tinha recebido" o cartão. "Meu amigo Warren Buffett recebeu o dele antes de mim… Mas alguns meses depois, me enviaram um", disse ele. Gates ainda afirmou que "raramente usa" o benefício, já que "pode pagar pela sua comida".

De onde veio o cartão dourado?

Assinado pelo ex-CEO do McDonald's, Michael R. Quinlan, o cartão teria sido dado a Gates nos anos 1980 ou 1990. Desde então, ele tem acesso ilimitado a qualquer McDonald's do mundo. Curiosamente, Gates revelou ser fã do clássico Quarterão.

Existem diversas formas de conquistar o cobiçado McDonald's Gold Card, e elas variam conforme a região e as promoções vigentes. Tradicionalmente, os cartões são concedidos a uma seleção restrita de pessoas, como celebridades, filantropos e indivíduos com conexões especiais com donos de franquias da rede.

Gates e Buffett, por exemplo, receberam cartões vitalícios como presentes pessoais de proprietários de franquias ou como um reconhecimento corporativo da McDonald's. No Reino Unido, o McDonald’s realiza um jogo promocional de Banco Imobiliário em seu aplicativo, e os vencedores de um sorteio especial recebem um cartão digital que garante uma refeição grátis por semana durante 52 semanas.

Já nos Estados Unidos, a rede realiza sorteios como o "SZN of Sharing", uma promoção realizada entre os dias 5 e 25 de dezembro em anos recentes. Os participantes ganham entradas para o sorteio a cada compra feita pelo aplicativo, e os vencedores recebem um McGold Card, com direito a refeições gratuitas duas vezes por semana, seja por tempo vitalício ou por um período determinado de cerca de 50 anos. O cartão também pode ser compartilhado com amigos ou familiares.

Quem tem 'passe livre' no McDonald's?