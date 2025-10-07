Tesla mais barato? Ações caem no pré-mercado antes de lançamento de novo modelo

A Tesla deve anunciar nesta terça-feira, 7, uma versão mais acessível do SUV Model Y, hoje o carro mais vendido da montadora. O movimento é visto por analistas como uma tentativa da empresa de conter a perda de participação de mercado e a queda nas vendas globais.

As ações da Tesla subiram 5,4% na segunda-feira, 6, após a empresa publicar um vídeo teaser nas redes sociais. No pré-mercado desta manhã, porém, os papéis operavam em queda de 1,21% por volta das 9h45.

O novo modelo, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg, terá materiais menos premium e recursos simplificados para compensar o fim do crédito fiscal de até US$ 7.500 para veículos elétricos nos Estados Unidos, encerrado no fim de setembro pelo governo Trump.

A expectativa é que a versão de entrada do Model Y fique abaixo de US$ 40 mil, contra cerca de US$ 49 mil do modelo atual.

“A vontade de comprar o carro é muito alta, só que as pessoas não têm dinheiro suficiente na conta bancária para comprá-lo”, disse o CEO Elon Musk, na última teleconferência de resultados da companhia. “Então, quanto mais acessível conseguirmos torná-lo, melhor.”

Segundo reportagem da Barron’s, a Tesla enfrenta um cenário de vendas mais fracas em 2025, com declínio na China — até então o motor de crescimento da montadora. Um carro mais barato pode abrir espaço para novos consumidores, mas analistas apontam que há risco de canibalização dos modelos mais caros da própria marca.

O novo lançamento também é estratégico diante do aumento da concorrência global. A Tesla hoje responde por menos de 50% do mercado de elétricos nos EUA, abaixo dos cerca de 60% registrados em 2023.

Apesar de Musk concentrar esforços recentes em inteligência artificial, robotáxis e robôs humanoides, a venda de veículos continua sendo a principal fonte de receita da companhia — e, para investidores, um carro mais acessível é visto como peça-chave para sustentar o crescimento no curto prazo.