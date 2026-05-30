Ciência

Os efeitos silenciosos do uso do celular por adolescentes até tarde da noite

Pesquisadores investigam como hábitos noturnos ligados às telas podem afetar aprendizado e saúde mental dos jovens

Adolescentes: uso do celular durante a madrugada pode afetar sono e saúde mental (Freepik)

Adolescentes: uso do celular durante a madrugada pode afetar sono e saúde mental (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 30 de maio de 2026 às 06h45.

O hábito de usar o celular durante a madrugada pode estar afetando o sono, o aprendizado e a saúde mental de adolescentes, segundo pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos.

Um estudo liderado por cientistas da University of California apontou que mais da metade dos adolescentes utiliza o celular entre 22h e 6h em noites de aula. Parte deles continua conectada até mesmo entre meia-noite e 4h da manhã.

A análise utilizou dados do Adolescent Brain Cognitive Development Study, projeto que acompanha o desenvolvimento cerebral e comportamental de jovens americanos.

As consequências de dormir menos do que o recomendado

Segundo a American Academy of Pediatrics e a American Academy of Sleep Medicine, adolescentes precisam dormir entre oito e dez horas por noite. Os cientistas alertam que dormir menos do que o recomendado pode prejudicar memória, concentração e capacidade de aprendizagem.

Estudos anteriores analisaram adolescentes submetidos a uma rotina de restrição de sono, com cerca de 6h30 de descanso por noite. Os participantes relataram aumento de irritabilidade, ansiedade, fadiga e dificuldade de regulação emocional.

As análises também associaram a privação de sono a maior risco de sintomas depressivos, ansiedade e comportamentos impulsivos entre adolescentes mais vulneráveis.

Redes sociais dominam uso noturno

O estudo também mostrou que os adolescentes concentraram grande parte do tempo em aplicativos de redes sociais, vídeos e entretenimento. Plataformas como YouTube, Instagram e TikTok aparecem entre as mais usadas durante a madrugada.

Os pesquisadores afirmam que notificações, mensagens e o estímulo constante desses aplicativos podem dificultar o relaxamento necessário para o sono.

Outro levantamento citado na análise mostrou que parte dos adolescentes acorda durante a noite para verificar mensagens, chamadas ou notificações no celular.

Pesquisadores defendem limites para telas

Para reduzir o problema, especialistas recomendam que famílias adotem algumas medidas para diminuir o uso do celular durante a madrugada. Entre elas estão:

  • criar horários sem telas antes de dormir;
  • evitar celulares e outros dispositivos no quarto;
  • desativar notificações durante a noite;
  • estabelecer limites para redes sociais e vídeos antes de dormir;
  • criar ambientes “livres de telas” dentro de casa;
  • incentivar atividades fora do celular no período noturno.

Os estudos também indicam que os hábitos digitais dos pais influenciam diretamente o comportamento dos adolescentes em relação ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos.

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