O segredo do número 142857 que intriga matemáticos

O número 142857 é considerado uma das curiosidades mais conhecidas da matemática recreativa. Embora pareça apenas uma sequência comum de seis dígitos, a combinação esconde propriedades numéricas raras que criam padrões surpreendentes em multiplicações e frações.

Estudado por matemáticos há séculos, o número também foi popularizado por divulgadores científicos como Martin Gardner e pela calculadora mental indiana Shakuntala Devi, conhecida como a “computadora humana”.

De acordo com informações do Mathematical Circus e do site Math1089, destacados pela BBC, esse interesse ocorre porque o número apresenta um comportamento matemático incomum, capaz de gerar sequências repetitivas e rotações de dígitos que intrigam tanto especialistas quanto curiosos.

A propriedade que torna 142857 especial

A característica mais conhecida aparece quando o número é multiplicado por valores de 1 a 6.

Os resultados mantêm sempre os mesmos dígitos, apenas em posições diferentes:

142857 × 1 = 142857

142857 × 2 = 285714

142857 × 3 = 428571

142857 × 4 = 571428

142857 × 5 = 714285

142857 × 6 = 857142

Em todos os casos, os seis números continuam presentes, apenas reorganizados em um ciclo.

Por causa desse comportamento, 142857 é classificado como um número cíclico — um tipo raro de número em que as multiplicações produzem rotações dos próprios dígitos.

A ligação matemática com o número 7

A explicação para esse fenômeno está relacionada à fração 1 dividido por 7.

Quando essa divisão é feita, surge um decimal periódico:

1 ÷ 7 = 0,142857142857…

A sequência 142857 se repete indefinidamente. Na teoria dos números, esse bloco repetitivo é chamado de período decimal.

A relação com o número 7 também explica outra curiosidade: ao multiplicar 142857 por 7, o resultado é 999999.

Esse efeito acontece porque a sequência representa exatamente o ciclo decimal gerado pela divisão por 7.

Por que o número também aparece em truques matemáticos

As propriedades do 142857 não chamam atenção apenas de matemáticos. Entusiastas de curiosidades numéricas e até mágicos utilizam esse padrão em demonstrações e truques com calculadora.

Como os resultados seguem uma lógica previsível, é possível criar jogos matemáticos que parecem revelar números escolhidos pelo público, produzindo a impressão de previsão ou leitura de pensamento.

Esse tipo de curiosidade ajudou a transformar o número em um clássico da matemática recreativa.

Outros números com comportamento semelhante

Embora seja um dos exemplos mais conhecidos, 142857 não é o único número cíclico.

Outro caso aparece na divisão 1 ÷ 17, que gera um período decimal com 16 dígitos:

0,0588235294117647…

Essa sequência também apresenta rotações cíclicas quando multiplicada por determinados números.

Pesquisas matemáticas mostram que números capazes de produzir esse tipo de padrão estão ligados a números primos — aqueles que podem ser divididos apenas por 1 e por si próprios.