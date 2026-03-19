O segredo do número 142857 que intriga matemáticos

Número 142857 aparece na dízima de 1/7 e revela um raro padrão cíclico na matemática (Rodrigo Sanches/Site Exame)
Redatora
Publicado em 19 de março de 2026 às 06h21.
O número 142857 é considerado uma das curiosidades mais conhecidas da matemática recreativa. Embora pareça apenas uma sequência comum de seis dígitos, a combinação esconde propriedades numéricas raras que criam padrões surpreendentes em multiplicações e frações.
Estudado por matemáticos há séculos, o número também foi popularizado por divulgadores científicos como Martin Gardner e pela calculadora mental indiana Shakuntala Devi, conhecida como a “computadora humana”.
De acordo com informações do Mathematical Circus e do site Math1089, destacados pela BBC, esse interesse ocorre porque o número apresenta um comportamento matemático incomum, capaz de gerar sequências repetitivas e rotações de dígitos que intrigam tanto especialistas quanto curiosos.
A característica mais conhecida aparece quando o número é multiplicado por valores de 1 a 6.
Os resultados mantêm sempre os mesmos dígitos, apenas em posições diferentes:
Em todos os casos, os seis números continuam presentes, apenas reorganizados em um ciclo.
Por causa desse comportamento, 142857 é classificado como um número cíclico — um tipo raro de número em que as multiplicações produzem rotações dos próprios dígitos.
A explicação para esse fenômeno está relacionada à fração 1 dividido por 7.
Quando essa divisão é feita, surge um decimal periódico:
1 ÷ 7 = 0,142857142857…
A sequência 142857 se repete indefinidamente. Na teoria dos números, esse bloco repetitivo é chamado de período decimal.
A relação com o número 7 também explica outra curiosidade: ao multiplicar 142857 por 7, o resultado é 999999.
Esse efeito acontece porque a sequência representa exatamente o ciclo decimal gerado pela divisão por 7.
As propriedades do 142857 não chamam atenção apenas de matemáticos. Entusiastas de curiosidades numéricas e até mágicos utilizam esse padrão em demonstrações e truques com calculadora.
Como os resultados seguem uma lógica previsível, é possível criar jogos matemáticos que parecem revelar números escolhidos pelo público, produzindo a impressão de previsão ou leitura de pensamento.
Esse tipo de curiosidade ajudou a transformar o número em um clássico da matemática recreativa.
Embora seja um dos exemplos mais conhecidos, 142857 não é o único número cíclico.
Outro caso aparece na divisão 1 ÷ 17, que gera um período decimal com 16 dígitos:
0,0588235294117647…
Essa sequência também apresenta rotações cíclicas quando multiplicada por determinados números.
Pesquisas matemáticas mostram que números capazes de produzir esse tipo de padrão estão ligados a números primos — aqueles que podem ser divididos apenas por 1 e por si próprios.