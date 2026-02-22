BAFTA 2026: veja horário e onde assistir ao ‘Oscar britânico’ hoje

A Academia Britânica de Cinema realiza neste domingo, 22, o BAFTA 2026, considerado o “Oscar britânico”.

A cerimônia celebra os principais destaques do cinema internacional e marca um ano de forte presença brasileira na premiação.

O grande destaque nacional é "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, indicado em duas categorias: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Roteiro Original.

Além disso, "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, concorre a Melhor Documentário. Já Adolpho Veloso disputa o prêmio de Melhor Fotografia por seu trabalho em "Sonhos de Trem", da Netflix.

Que horas é o BAFTA 2026 hoje?

O BAFTA 2026 acontece neste domingo, 22, a partir das 16h (horário de Brasília).

Onde assistir ao BAFTA 2026?

A premiação costuma ser transmitida na TV fechada pela TNT e no streaming pelo HBO Max. No entanto, até o momento, não houve confirmação oficial da transmissão.

A alternativa mais segura é acompanhar a cobertura em tempo real pelas redes sociais oficiais do BAFTA.