O que aconteceu com Sidney Magal? Entenda o que é "pico de pressão alta"

Sidney Magal, de 72 anos, teve de interromper seu show no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 26. O cantor teve um pequeno sangramento no cérebro.

Dias depois, em vídeo, Magal afirmou que o acidente foi natural e não causou nenhuma sequela. Desde então, o artista está internado no Hospital do Coração (HCor), localizado na zona sul da capital paulista.

A última nota do hospital diz que Magal apresenta um quadro de estabilidade.

"O paciente sr. Sidney Magal apresenta boas condições clínicas. Após realização de exames diagnósticos, foi constatado pequeno sangramento talâmico (sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes, relacionado à hipertensão arterial). O episódio não trouxe sequelas ao paciente. O paciente ficou em observação por 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva, apresentou boa evolução e, a partir de agora, seguirá em acompanhamento das equipes médicas na Unidade de Internação do Hcor, sem previsão de alta hospitalar", afirma o boletim médico desta terça-feira, 30.

Um dos motivos pelos quais o cantor pode ter sofrido o sangramento talâmico está associado à hipertensão arterial — ou pressão alta —, que provoca anualmente mais de 300 mil mortes só no Brasil.

O que é o "pico de pressão alta"?

O chamado "pico de pressão alta" ou crise hipertensiva, que ocorreu com Sidney Magal, pode acontecer com qualquer pessoa hipertensa. É um sinal de alerta: significa que a pressão sanguínea está mais alta do que o comum e teve uma alteração súbita. Se não for tratada, pode levar o paciente a outros problemas de saúde graves, como derrames, ataques cardíacos e outros.

Só é considerada crise hipertensiva os casos nos quais a pressão sanguínea atinge ou ultrapassa os 180 x 120 mmHg, ou seja, uma pressão de 18/12 ou maior.

Quando a pressão sanguínea sofre um pico e fica muito acima do esperado, ela pode danificar os vasos sanguíneos e outros órgãos do corpo, como o coração, cérebro, olhos e rins. No caso de comprometimento dos dois primeiros, o risco de óbito aumenta, posto que o coração pode não conseguir bombear o sangue da maneira correta, ou o cérebro pode ter uma hemorragia interna.

Quais são os sintomas da crise hipertensiva?

Os sintomas do pico de pressão alta incluem:

Cefaleia (dor de cabeça);

Tontura;

Zumbido no ouvido;

Falta de ar;

Dores no peito.

Muitas vezes os sintomas começam brandos, então é necessário ficar atento aos sinais do corpo. Em caso de dois ou mais sintomas combinados, é necessário ir ao hospital.

Os riscos da hipertensão

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 mostram que pelo menos 25% dos brasileiros com mais de 18 anos têm a pressão alta, ou seja, acima dos 140x90 mmHg (14/9). Entre os idosos de 60 a 65 anos, a proporção sobe para 47%. Seis a cada dez pessoas acima dos 75 anos também sofrem com a hipertensão.

A pressão saudável de um adulto comum precisa ser de 12/8. Pessoas com pressão acima dos 14/9 já são consideradas hipertensas.