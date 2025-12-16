O 'pequeno Einstein' é doutor em física quântica e estuda medicina aos 15 anos

Laurent Simons, um prodígio belga de apenas 15 anos, conquistou feitos acadêmicos impressionantes em tempo recorde. Ele iniciou o ensino fundamental aos quatro anos e obteve seu bacharelado em física na Universidade de Antuérpia aos 12 anos, completando um curso de três anos em apenas 18 meses. Em dezembro deste ano, ele defendeu com sucesso sua tese de doutorado em física quântica, tornando-se um dos mais jovens doutores da história.

Além de seu desempenho acadêmico excepcional, Laurent tem se destacado em pesquisa científica avançada e ganhou o apelido de "pequeno Einstein". Ele realizou um estágio no prestigiado Max Planck Institute, na Alemanha, onde trabalhou com óptica quântica e desenvolveu algoritmos de aprendizado de máquina aplicados ao diagnóstico precoce de câncer. Seu projeto envolveu o uso de tecnologia de laser avançada para detectar câncer colorretal, explorando a fusão de física e medicina para inovar no campo da saúde.

O futuro apoiado

Após sua defesa de doutorado, Laurent iniciou um segundo doutorado em ciências médicas, com foco em inteligência artificial no setor de saúde. Seu objetivo é prolongar a vida humana e, eventualmente, criar "super-humanos" por meio de pesquisa em regeneração biológica, inspirado pela perda de seus avós aos 11 anos.

Apesar de seu talento extraordinário, a família de Laurent tem sido cuidadosa em sua orientação. Os pais recusaram ofertas de gigantes da tecnologia nos EUA e na China, priorizando o desenvolvimento de Laurent em áreas voltadas ao avanço científico e médico, em vez de interesses comerciais. Seu pai, Alexander Simons, disse ao The Brussels Times em 2022 que existe uma importância de equilibrar a vida acadêmica com a infância, afirmando que existem "dois Laurents: o cientista e o menino".

Fluente em inglês e com forte presença nas redes sociais, Laurent também compartilha seu interesse por mercados financeiros e criptomoedas no Instagram (@laurent_simons). Com um futuro promissor pela frente, ele continua a ser uma das figuras mais impressionantes da ciência jovem.