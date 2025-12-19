3I/ATLAS: enigma cósmico se revela nesta sexta-feira, 19

O cometa 3I/ATLAS, o terceiro objeto interestelar detectado, fará sua maior aproximação da Terra em 19 de dezembro de 2025, passando a cerca de 270 milhões de quilômetros do planeta. Descoberto em 1º de julho de 2025 pelo telescópio ATLAS, no Chile, esse cometa apresenta uma trajetória hiperbólica, confirmando sua origem fora do Sistema Solar.

A Nasa, junto a outros órgãos internacionais, está utilizando tecnologias avançadas para estudar o 3I/ATLAS em detalhes. O cometa já passou pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro de 2025, e agora, em sua trajetória de saída, oferece uma janela única para observações científicas antes de desaparecer no espaço interestelar.

Exploração científica do 3I/ATLAS

Com o auxílio de instrumentos como o Telescópio Espacial James Webb (JWST), a Nasa tem analisado a composição química do cometa, identificando gases e poeira que indicam uma origem em ambientes cósmicos distantes. O Hubble também capturou imagens de alta resolução, revelando detalhes inéditos sobre a estrutura do cometa, como sua coma em formato de gota.

Outras missões, como as sondas Lucy e Psyche, também registraram imagens adicionais, enquanto o Mars Reconnaissance Orbiter e o rover Perseverance, em Marte, observaram o cometa de diferentes ângulos. O SOHO e a Parker Solar Probe monitoraram como o cometa interage com o vento solar, contribuindo para um maior entendimento de sua dinâmica.

Uma oportunidade única para a ciência

O 3I/ATLAS oferece uma chance rara para os cientistas estudarem cometas de fora do Sistema Solar, com sua composição química única e atividade intensa de ejeções de gás e poeira. O comportamento do cometa pode fornecer pistas sobre a formação de cometas em outros sistemas estelares, o que representa uma oportunidade histórica de estudo.

À medida que o 3I/ATLAS se afasta, as observações científicas em 19 de dezembro se tornam ainda mais valiosas, podendo fornecer respostas sobre a origem do nosso universo e as condições para a vida em outros sistemas solares. Essa passagem marcará um evento astronômico importante, com dados que serão analisados por anos.