Ciência

O alerta de Stephen Hawking: IA pode superar a humanidade

Para o físico, a IA capaz de redesenhar a si mesma tornaria os humanos obsoletos

Stephen Hawking: físico fez alerta sobre o impacto da IA na humanidade (Dave J Hogan/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 05h01.

O físico Stephen Hawking afirmou que o avanço da inteligência artificial representa uma ameaça à existência da humanidade. “O desenvolvimento de uma IA completa poderia significar o fim da raça humana”, disse em entrevista à BBC em 2014.

A declaração foi feita em meio à apresentação de um novo sistema de comunicação que o próprio Hawking passou a usar, baseado em machine learning. Desenvolvido pela Intel e pela empresa britânica SwiftKey, o software aprende os padrões de escrita do cientista e sugere palavras em tempo real.

IA autônoma e fora de controle

Hawking afirmou que a criação de sistemas que se redesenham sozinhos em velocidade crescente ultrapassaria a capacidade humana de adaptação. “Humanos, limitados pela evolução biológica lenta, não conseguiriam competir e seriam superados”, alertou á época, quatro anos de sua morte.

Apesar dos alertas, Hawking reconheceu os benefícios da IA, sobretudo em seu uso pessoal. Ele manteve, inclusive, a mesma voz sintética usada há décadas. “Virou minha marca registrada, e crianças que precisam de uma voz computadorizada querem uma igual à minha.”

Além da IA, o físico também expressou preocupação com os riscos da internet. “Mais deve ser feito pelas empresas de internet”, afirmou. “Mas sem sacrificar liberdade e privacidade.”

