Stephen Hawking tinha razão? Cometa reacende dúvidas sobre alienígenas

Stephen Hawking: físico é lembrado após alerta sobre vida alienígena (Dave J Hogan/Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 09h52.
O aparecimento do cometa 3I/ATLAS em 2025 voltou a colocar em pauta uma das advertências mais inquietantes do físico britânico Stephen Hawking: o risco de contato com civilizações alienígenas. Embora a Nasa afirme que o objeto não oferece perigo para a Terra, seu comportamento incomum e origem fora do sistema solar reacenderam teorias sobre vida inteligente no cosmos.
Descoberto em julho de 2025, o 3I/ATLAS despertou atenção por apresentar uma trajetória instável e por permanecer oculto enquanto atravessa a região do Sol. A maior aproximação do cometa com a Terra será de cerca de 270 milhões de quilômetros, mas sua passagem silenciosa tem alimentado debates científicos e especulações públicas.
O físico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, levantou a possibilidade de que o 3I/ATLAS seja uma sonda interestelar enviada por uma civilização avançada. Segundo ele, a comunidade científica subestima a hipótese de tecnologia alienígena. “Falamos muito sobre inteligência artificial e mudanças climáticas, mas ignoramos a possibilidade de visitas extraterrestres. Isso também é uma ameaça existencial”, disse, segundo o jornal argentino La Nacion.
A discussão se conecta à visão de Hawking, que alertava contra tentativas de contato com alienígenas. Em 2010, durante a série Into the Universe, o físico comparou um eventual encontro com a chegada de Colombo à América. “Não terminou bem para os nativos”, afirmou.
Hawking defendia a ideia de que uma civilização com capacidade para cruzar o espaço já teria esgotado os recursos de seu próprio planeta e buscaria novos mundos para colonizar.
Esse pensamento está alinhado com a chamada “hipótese da floresta escura”, segundo a qual civilizações inteligentes optariam por permanecer em silêncio, temendo revelar sua posição a espécies mais agressivas. Por esse motivo, Hawking se opunha a transmissões ativas com dados sobre a Terra enviadas ao espaço.
Segundo a Nasa, o cometa 3I/ATLAS continuará visível até setembro de 2025, quando sua proximidade com o Sol impedirá a observação. Ele voltará a ser detectado em dezembro, ao emergir do outro lado da estrela. A agência espacial americana, em conjunto com instituições europeias, afirma que a investigação sobre sua origem e composição representa uma oportunidade única de estudar material interestelar.
No site da agência, especialistas reforçaram que o objeto permanecerá distante e não representa ameaça à Terra. “Ele atingirá o ponto mais próximo do Sol no fim de outubro, logo dentro da órbita de Marte”, informou a equipe da missão.
Em paralelo ao debate sobre vida extraterrestre, outra previsão de Stephen Hawking foi validada por um grupo internacional de pesquisadores. Um novo sinal gravitacional, detectado pelo consórcio LIGO-Virgo-KAGRA e batizado de GW250114, confirmou o teorema da área — formulado por Hawking em 1971 — segundo o qual a área do horizonte de eventos de um buraco negro nunca diminui após uma fusão.
O evento corresponde à colisão de dois buracos negros com cerca de 30 a 35 massas solares cada, situados a mais de um bilhão de anos-luz da Terra. O resultado foi a formação de um novo buraco negro com rotação de 100 voltas por segundo e área de horizonte de eventos maior do que a soma dos dois originais — exatamente como previu Hawking.
Segundo o teorema, o horizonte de eventos, região que marca o ponto sem retorno ao redor de um buraco negro, não pode encolher. A observação experimental dessa ideia aproxima a ciência de uma das maiores ambições da física: unificar a relatividade geral com a mecânica quântica.
Além disso, os dados também reforçam as previsões do matemático Roy Kerr, que demonstrou que buracos negros podem ser descritos por apenas dois parâmetros: massa e rotação.
Desde a primeira detecção de ondas gravitacionais, em 2015, mais de 300 sinais foram identificados. Mas o GW250114 foi descrito pelos pesquisadores como o mais limpo e intenso de todos — “um sussurro que virou um grito”.