Google adia substituição do Assistente pelo Gemini no Android

O Google adiou o plano de aposentar o Assistente do Android e torná-lo oficialmente substituído pelo Gemini como assistente digital padrão na maioria dos celulares. A empresa havia indicado que a mudança estaria concluída até o fim de 2025, mas agora afirma que precisará de mais tempo para concluir o processo.

Segundo o Google, o cronograma está sendo ajustado para “garantir uma transição perfeita” para os usuários. As atualizações que convertem o Assistente em Gemini nos dispositivos Android continuarão ao longo do próximo ano, e a empresa promete divulgar mais detalhes “nos próximos meses”, o que abre espaço para que a migração se estenda além do início de 2026.

A aposentadoria do Assistente já era esperada desde o lançamento do Gemini, o modelo de IA generativa do Google, que passou a incorporar funções clássicas do antigo assistente, como o controle de dispositivos domésticos inteligentes conectados ao celular. Em 2024, a empresa lançou a linha Pixel 9 já com o Gemini configurado como assistente padrão, sinalizando o rumo da estratégia.

Desde então, o Google vem integrando o Gemini a praticamente todo o seu ecossistema de produtos. A companhia já declarou que pretende levar o novo assistente para “tablets, carros e dispositivos que se conectam ao telefone, como fones de ouvido e relógios”, ampliando o alcance da IA para além do smartphone.