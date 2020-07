A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês), espécie de Anvisa americana, autorizou o uso emergencial de testes rápidos de antígenos para o novo coronavírus da empresa americana Becton Dickinson and Co. Esse tipo de teste, diferentemente do RT-PCR, o mais preciso usado atualmente, é responsável por analisar a proteína do vírus, em vez do RNA e tem um nível mais baixo de precisão. A empresa não informou qual é a eficácia dele.

O que impulsinou o FDA a assinar a autorização de emergência foi a base de 226 espécimes testados pela companhia nos Estados Unidos. De acordo com a agência de notícias Reuters, a ideia da Becton Dickinson é produzir 2 milhões de testes do tipo por semana no final do mês de setembro. A novidade fez as ações da companhia subirem em 2,3% na bolsa americana.

O teste fica pronto em até 15 minutos e é o segundo de antígenos a ser aprovado pelo FDA. O primeiro foi o da empresa Quidel Corp, em maio deste ano.

No Brasil, um teste com base nas proteínas da covid-19 também foi lançado. Desenvolvidos pelo Grupo Fleury, os testes já estão disponíveis apenas em hospitais e laboratórios fora de São Paulo. De acordo com os dados do laboratório, o diagnóstico é mais eficiente entre o terceiro e o sétimo dia depois do início dos sintomas da covid-19.

A companhia tem material para produzir 15.000 testes e, segundo o dr. Celso Granato, infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, consegue produzir cerca de 1.500 testes do tipo por dia. “Se por acaso essa demanda aumentar, temos mais máquinas que podemos alocar para isso”, diz.

Um estudo de revisão que avaliou dados de outras 40 pesquisas de outros países apontou que não há evidências de que os testes rápidos sirvam para o diagnóstico do novo coronavírus.

Segundo a pesquisa, 34% dos testes rápidos dão resultados considerados falsos negativos, ou seja, pessoas infectadas são diagnosticadas como saudáveis de forma errônea.