Slash abandona X após ser alvo de ataque hacker para divulgar criptomoeda

Slash, guitarrista da banda Guns N'Roses, anunciou nesta semana que decidiu abandonar a sua conta no X, antigo Twitter, após ser alvo de diversos ataques de hackers. O artista chegou a perder o controle da conta, que foi usada para divulgar um golpe com criptomoedas.

Na semana passada, a conta de Slash na rede social fez publicações suspeitas divulgando uma suposta criptomoeda meme apelidada de GUNS. O token foi anunciado nas publicações dos golpistas como a memecoin oficial da banda e foi criado no blockchain Solana.

O guitarrista conseguiu recuperar o controle da conta, mas decidiu abandoná-la. "Essa foi uma decisão muito bem pensada depois de ataques repetidas, e ela reflete uma mudança na forma como eu pretendo me manter conectado daqui para frente", afirmou.

O artista disse que vai manter as suas contas em outras redes sociais, incluindo o Instagram e o TikTok. Na publicação com o anúncio, Slash não deixou claro se o último ataque sofrido em 2 de abril foi o fator determinante para escolher deletar a conta no X.

Dados indicam que a publicação dos golpistas ficou poucas horas na conta do artista antes de ser deletada. Já a criptomoeda meme falsa criada para o golpe continua em funcionamento, mas com uma capitalização de mercado inexpressiva, de pouco mais de US$ 3,3 mil.

O golpe que envolveu o ataque hacker contra Slash adotou uma estratégia comum no mercado cripto. A facilidade de criar memecoins permite que golpistas se aproveitem de assuntos em alta ou na imagem de pessoas famosas, criando projetos que remetam a essas figuras.

Em seguida, uma conta nas redes sociais é criada ou invadida para divulgar o projeto. A ideia é atrair investidores interessados no tema ou que projetam possíveis ganhos com movimentos especulativos envolvendo o ativo. Entretanto, eles costumam ter uma característica determinante para o golpe.

As criptomoedas meme criadas contam com mecanismos que permitem que os criadores concentrem unidades do ativo e as despejem quando o valor do token dispara, lucrando e deixando os investidores no prejuízo. Em alguns casos, as memecoins nem são criadas, mas há a divulgação de links para obtenção de dados sensíveis.

