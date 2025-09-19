Mundo

China alerta Papua-Nova Guiné sobre acordo de defesa mútua com a Austrália

Austrália e Papua-Nova Guiné estabeleceram termos de um acordo pelo qual os países se comprometem com a defesa mútua contra ataques armado

Presidente chinês Xi Jinping (ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL/ AFP)

AFP
Agência de notícias

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13h34.

A China advertiu Papua-Nova Guiné contra o risco de "minar" seus interesses e soberania ao assinar um acordo de defesa mútua com a Austrália, considerado como um contraponto à crescente influência de Pequim no Pacífico.

Austrália e Papua-Nova Guiné estabeleceram nesta semana os termos de um acordo pelo qual ambos os países se comprometem com a defesa mútua contra ataques armados.

Questionado sobre o tratado, um porta-voz da embaixada de Pequim em Port Moresby disse que a China respeita o direito de Papua-Nova Guiné de assinar acordos com outros países.

Mas o acordo não deveria ser "exclusivo", nem restringir Papua-Nova Guiné de cooperar com outros países, disse a mesma fonte.

A China fez um apelo para que o país insular mantenha uma "cooperação mutuamente benéfica" com Pequim, além de "defender a independência e a autossuficiência".

Pequim assumiu compromissos de bilhões de dólares em países do Pacífico na última década, financiando hospitais, estádios esportivos, estradas e outras obras públicas.

O apoio econômico chinês rendeu frutos, depois que Ilhas Salomão, Kiribati e Nauru romperam os laços diplomáticos com Taiwan em favor da China nos últimos anos.

A Austrália intensificou seu compromisso com a região para tentar contra-atacar a influência chinesa.

