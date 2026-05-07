Nasa quer reatores nucleares na Lua nos próximos quatro anos

Os Estados Unidos pretendem instalar reatores nucleares na órbita e na superfície da Lua até 2030, como parte de uma estratégia para garantir fornecimento contínuo de energia em missões espaciais. O plano foi anunciado pela Casa Branca e envolve uma parceria entre a Nasa, o Departamento de Defesa e o Departamento de Energia.

A iniciativa foi formalizada por meio de um memorando do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca (OSTP), que estabelece diretrizes para o desenvolvimento e uso de tecnologia nuclear no espaço. O objetivo é viabilizar missões mais longas e sustentar futuras bases lunares. As informações são da WIRED.

Como funcionará o plano dos EUA para energia nuclear na Lua

O documento define metas específicas para os próximos anos. Entre elas, está a instalação de um reator de média potência em órbita lunar até 2028 e o desenvolvimento de um sistema maior e funcional na superfície da Lua até o fim da década.

Os reatores serão projetados de forma modular e escalável, permitindo adaptações conforme as necessidades das missões. A tecnologia poderá abastecer desde habitats humanos até sistemas avançados de exploração.

Por que a energia nuclear é essencial para missões na Lua?

Atualmente, a maioria das missões espaciais depende de energia solar. No entanto, essa fonte apresenta limitações importantes, como a dependência da luz solar e a necessidade de baterias para armazenamento, sobretudo em regiões com longos períodos de escuridão.

A energia nuclear surge como alternativa por permitir geração contínua de eletricidade, independentemente das condições de iluminação. Isso é considerado essencial para manter operações estáveis na superfície lunar e ampliar a autonomia das missões.

Capacidade dos reatores e aplicações no espaço

Segundo o plano, os sistemas deverão produzir pelo menos 20 quilowatts de eletricidade por até três anos em órbita e cinco anos na superfície da Lua. Há previsão de expansão para até 100 quilowatts, o que ampliaria significativamente o alcance das operações.

Além do fornecimento de energia, os reatores também poderão ser utilizados em sistemas de propulsão elétrica nuclear, aumentando a eficiência das espaçonaves e reduzindo a dependência de combustíveis tradicionais.

A Nasa e o Departamento de Defesa serão responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico dos sistemas, enquanto o Departamento de Energia ficará encarregado do combustível nuclear, da infraestrutura e dos padrões de segurança.

O projeto também prevê a participação de empresas privadas, com modelos de competição para acelerar a inovação e testar a capacidade de produção de múltiplos reatores em curto prazo.

Corrida espacial e disputa com a China

O avanço da energia nuclear no espaço ocorre em meio à crescente competição com a China na exploração lunar. O uso dessa tecnologia é visto como estratégico para garantir liderança em missões de longo prazo.

Segundo o OSTP, a energia nuclear será fundamental para fornecer eletricidade, aquecimento e propulsão em futuras missões. O órgão afirma que essa tecnologia será essencial para sustentar uma presença permanente na Lua, além de viabilizar futuras explorações em Marte e outras regiões do espaço.