Chernobyl, 40 anos: energia nuclear ressurge como solução climática após desastre

O desastre de Chernobyl terminou com a era da inocência atômica e gerou uma duradoura desconfiança em relação à energia nuclear, mas, nos últimos anos, a indústria vive uma reabilitação impulsionada pela necessidade de frear as mudanças climáticas.

Além disso, as lições aprendidas com a tragédia levaram a melhorias substanciais nos níveis de segurança, segundo explicaram à Agência EFE fontes da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), entidade do sistema das Nações Unidas encarregada de zelar pelo uso pacífico da tecnologia nuclear.

O acidente de Chernobyl, que neste domingo completa 40 anos, ocorreu com a explosão do reator número 4 da usina nuclear localizada na então União Soviética, atualmente Ucrânia.

A explosão liberou na atmosfera até 200 toneladas de material radioativo, com uma potência equivalente a entre 100 e 500 bombas atômicas como a de Hiroshima.

O resultado foi a contaminação de amplas áreas de Ucrânia, Belarus e Rússia, além de uma profunda comoção em grande parte da Europa diante de um tipo de desastre que despertava grande ansiedade e não conhecia fronteiras.

Um momento decisivo

O referendo que proibiu a energia nuclear na Itália em 1987 ou o nascimento do movimento verde na Alemanha, cujo lema mais identificável era o "não" à energia nuclear, estão diretamente ligados a esse trauma.

"O profundo impacto na confiança pública na energia nuclear" causado por esse acidente é algo reconhecido pela AIEA ao lembrar que representou "um momento decisivo para a cooperação internacional em matéria de segurança nuclear".

Em questão de meses, a comunidade internacional adotou dois tratados fundamentais que continuam em vigor: a Convenção sobre a Pronta Notificação de Acidentes Nucleares e a Convenção sobre Assistência em Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica.

Ambos os documentos estabeleceram, pela primeira vez, a obrigação de alertar de forma imediata e coordenar a ajuda internacional diante de qualquer incidente, evitando assim situações como a que ocorreu após Chernobyl, quando o silêncio da URSS durante quase três dias só foi quebrado após a detecção de radiação na Suécia.

As lições do acidente resultaram, anos depois, na Convenção sobre Segurança Nuclear (1994), que introduziu um princípio até então pouco comum: a revisão por pares.

Esse sistema "institucionalizou a responsabilidade mútua entre os Estados que operam usinas nucleares", indicou a AIEA, reforçando a transparência e o controle mútuo.

A agência destaca que Chernobyl impulsionou "uma maior independência regulatória, um projeto aprimorado dos reatores, uma melhor preparação para emergências e um foco mais profundo na cultura de segurança".

Décadas depois, em 2011, o acidente na usina japonesa de Fukushima Daiichi voltou a colocar em xeque o futuro desta energia. Embora a própria AIEA evite comparar qual dos dois teve maior impacto, ressalta que este último "representou um golpe nos planos de rápida expansão da energia nuclear".

Após o acidente de Fukushima Daiichi, o Japão reduziu seu programa nuclear e outros países revisaram seus planos, enquanto a Alemanha optou pelo fechamento progressivo de todas suas usinas.

Um auge pela urgência climática

Agora o contexto é diferente: a urgência climática reabriu o debate e, segundo a AIEA, a energia nuclear está presente em 31 países e fornece cerca de 10% da eletricidade mundial, "aproximadamente um quarto de toda a energia de baixo carbono".

Para a agência nuclear da ONU, "nos últimos anos ocorreu uma clara mudança positiva", com um número crescente de países planejando introduzir a energia nuclear ou expandir seus programas.

A tendência também se reflete nos compromissos internacionais: mais de 20 países concordaram em triplicar a capacidade nuclear até 2050, e cerca de 40 aderiram posteriormente a esse objetivo dentro das metas de combate às mudanças climáticas.

Além disso, cerca de 40 países sem tradição nuclear estudam incorporar essa fonte de energia.

"Nos últimos anos, a energia nuclear experimentou uma mudança global nas percepções e políticas, com pesquisas de opinião pública e governos aceitando cada vez mais uma tecnologia à qual muitos se opunham anteriormente", destaca a AIEA.

Para essa mudança de tendência também contribuiu a evolução tecnológica, com reatores de última geração que incorporam diferentes camadas de segurança e sistemas passivos que reduzem a intervenção humana para prevenir falhas graves, acrescenta a entidade.

Dessa forma, as perspectivas para a indústria são promissoras e a AIEA estima que a capacidade nuclear mundial poderá mais do que dobrar até 2050 em seu cenário mais otimista.

Para a AIEA, fica cada vez mais claro que "a energia nuclear é uma parte indispensável da solução para alguns dos desafios globais mais urgentes".