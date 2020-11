Nasa faz lançamento de segunda missão tripulada da SpaceX neste sábado

Depois de uma missão bem-sucedida em maio, a Nasa e a SpaceX estão juntas novamente em mais uma missão para enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS). O segundo lançamento da agência americana em conjunto com a empresa de exploração espacial de Elon Musk deve ocorrer neste sábado (14), às 21h49 (horário de Brasília). É possível que as condições climáticas impeçam a decolagem.

Se o lançamento for realmente feito neste sábado, os astronautas vão viajar a bordo de um foguete (para entrar em órbita) e de uma cápsula (para o transporte no espaço) até a ISS. A viagem será curta. Após a decolagem, a cápsula vai viajar por pouco mais de oito horas até a estação. Lá, haverá a acoplagem da cápsula com o complexo.

A equipe de astronautas escolhida para a missão chamada de Crew-1 é composta pelos americanos Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, além do japonês Soichi Noguchi (da agência japonesa Jaxa). Os astronautas chegaram ao Kennedy Space Center, parte do complexo de lançamento na Flórida, no começo desta semana.

Ponto curioso desta missão é que a ISS estará lotada. Serão sete astronautas ocupando o complexo, número que supera a quantidade de dormitórios. Por conta disso, Hopkins terá que dormir na própria cápsula da SpaceX. “No momento, estamos com falta de quartos para a tripulação na estação de bordo”, disse Hopkins a repórteres na segunda-feira.

Astronautas Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins e Soichi Noguchi foram os selecionados para a segunda missão da Nasa com a SpaceX Astronautas Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins e Soichi Noguchi foram os selecionados para a segunda missão da Nasa com a SpaceX

Esta será a segunda vez que a Nasa utiliza foguetes e cápsulas da SpaceX para transportar astronautas até a ISS. A primeira viagem espacial foi feita em 30 de maio e era considerada uma missão de teste. Os astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken estavam presentes no foguete Falcon 9 e permaneceram por mais de dois meses em órbita.

Desta vez não será apenas uma viagem de teste. A missão, anunciada ainda em 2012, tem o objetivo de certificar que existe a possibilidade de realizar lançamentos cada vez mais rotineiros de foguetes com equipes de astronautas. A expectativa é de que os lançamentos passem a ocorrer em períodos de seis em seis meses.

O lançamento do foguete da SpaceX com a nova equipe de astronautas será transmitido pela internet pelo YouTube e pode ser assistido no canal da Nasa na plataforma de streaming.