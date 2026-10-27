Ciência

Após vacina contra a Covid, AstraZeneca planeja entrar na corrida contra o câncer

Farmacêutica britânica discute entrada na área, enquanto executivos apontam dúvidas sobre aplicação em diferentes tumores e produção em larga escala

Pascal Soriot, diretor-executivo da AstraZeneca ( Jessica Rinaldi/The Boston Globe/Getty Images)

Pascal Soriot, diretor-executivo da AstraZeneca ( Jessica Rinaldi/The Boston Globe/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16h28.

Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 16h31.

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A AstraZeneca avalia desenvolver vacinas contra o câncer, uma área de pesquisa que ainda busca respostas sobre a possibilidade de aplicar a tecnologia a diferentes tipos de tumor.

O tema tem sido discutido internamente na farmacêutica, afirmou o diretor executivo Pascal Soriot a analistas durante a conferência da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, em Madri. O evento terminou na terça-feira.

“Nossa equipe de P&D trabalhou bastante nos últimos dois anos com a tecnologia de mRNA. Acreditamos que podemos realmente fazer algo nessa área, e vocês ouvirão mais sobre isso nos próximos meses e anos”, disse Soriot.

A declaração é o primeiro indício claro do interesse da companhia britânica em atuar nesse campo. Sob a liderança do executivo, a AstraZeneca ampliou sua presença na área de oncologia.

Como funcionam as vacinas contra o câncer?

As vacinas personalizadas são desenvolvidas a partir das características do tumor de cada paciente. Já as não personalizadas seriam destinadas a grupos mais amplos de pessoas com um mesmo tipo de câncer.

Uma vacina personalizada contra melanoma, desenvolvida pela Moderna e pela Merck, reduziu em 42% a probabilidade de recorrência dos tumores dos pacientes. Oncologistas receberam os dados como um avanço, embora o resultado tenha decepcionado investidores.

A AstraZeneca já atuou no desenvolvimento de vacinas: a companhia criou um imunizante contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford. Seu foco, porém, tem sido a produção de medicamentos para câncer, doenças cardiometabólicas e doenças raras.

Dave Fredrickson, vice-presidente executivo da unidade de negócios de oncologia da AstraZeneca, disse em entrevista no sábado que a empresa precisa atuar em áreas nas quais possa vencer. Para ele, isso significa “ser o melhor da categoria, ser o primeiro, aproveitar a escala”.

Segundo Fredrickson, outras companhias estão mais bem posicionadas para avançar na pesquisa de vacinas personalizadas contra o câncer. Ele acrescentou, porém, que o grupo de doenças infecciosas da AstraZeneca tem interesse nas versões não personalizadas.

Ainda há poucas evidências de eficácia das vacinas não personalizadas contra o câncer. Pesquisadores também estudam se uma abordagem híbrida pode trazer resultados.

Susan Galbraith, vice-presidente executiva de pesquisa e desenvolvimento em hematologia oncológica da AstraZeneca, afirmou que deseja ver mais dados sobre o uso da tecnologia em uma variedade maior de cânceres. Dados apresentados na conferência mostraram eficácia das vacinas personalizadas contra o melanoma.

Em entrevista à Bloomberg News, Galbraith também apontou dificuldades para produzir os imunizantes personalizados em larga escala. “Acho que o custo e o tempo de resposta ainda dificultarão a expansão para um grande número de pacientes”, disse.

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