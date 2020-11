Estação espacial está lotada e um astronauta terá de “dormir fora”

Tempos modernos acarretam problemas modernos. Com o lançamento de mais quatro astronautas para o espaço, a Nasa encontrou um problema curioso para resolver: a falta de dormitórios para todos os viajantes espaciais na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Como o complexo está lotado, não há espaço para que todos os astronautas possam ficar “hospedados” lá.

No próximo sábado, 14, a Nasa e a SpaceX vão realizar mais uma missão em conjunto com o transporte de quatro astronautas para o espaço em direção à ISS. A viagem será feita no foguete Falcon 9 e o lançamento está previsto para ocorrer exatamente às 17h49 (horário de Brasília). É possível que as condições climáticas impeçam a decolagem. A SpaceX e a Nasa já haviam trabalhado juntas meses atrás.

Se tudo ocorrer como planejado, os astronautas viajarão a bordo do foguete da SpaceX até a estação espacial. Lá, pelo menos um deles terá de ficar hospedado na própria cápsula de viagem da SpaceX, que fica acoplada na ISS. Isso porque a estação tem apenas seis dormitórios e, quando os novos “hóspedes” chegarem, serão sete pessoas convivendo juntas no grande complexo espacial.

O escolhido para dormir na cápsula Crew Dragon foi o comandante da missão, o astronauta americano Mike Hopkins. “No momento, estamos com falta de quartos para a tripulação na estação de bordo”, disse Hopkins a repórteres na segunda-feira. “Nesse ínterim, eles estão explorando opções sobre onde eu poderia dormir, incluindo na própria cápsula”, afirmou.

O astronauta explica que a Nasa já tem planos para enviar mais quartos até a estação, mas que estes dormitórios ainda devem levar algum tempo para ficar prontos. Vale lembrar que a agência espacial americana está envolvida até mesmo no envio de um banheiro mais moderno (e bem caro) para os tripulantes na ISS.

Não é exatamente um problema grave. A cápsula Crew Dragon tem capacidade para transportar até sete passageiros no espaço e haveria como estes dormirem no mesmo local. O problema é que isso impediria o transporte de carga, porque aí não haveria espaço para tantos tripulantes e tanta bagagem.