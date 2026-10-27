Telescópio da Nasa deve cair na Terra após 22 anos no espaço; veja a região que será atingida

O observatório espacial Neil Gehrels Swift, da Nasa, deve retornar à atmosfera terrestre nas próximas semanas, após o encerramento de sua missão científica. A reentrada será descontrolada, e a agência espacial americana ainda não informou uma data ou um local para a queda.

A última observação do telescópio ocorreu em 20 de outubro de 2026, quando o equipamento atingiu cerca de 275 quilômetros de altitude. Nessa distância da superfície, a resistência atmosférica dificultava manter seus instrumentos apontados de forma estável para os alvos de estudo.

Onde os fragmentos podem cair?

A maior parte do observatório deve se desintegrar durante a passagem pela atmosfera, mas alguns componentes podem chegar à superfície. Segundo a Nasa, é improvável que os destroços causem danos a pessoas.

A inclinação da órbita do Swift determina uma faixa de possível queda que inclui áreas entre o centro do México e parte da América do Sul, além de regiões oceânicas. Isso não significa que haja uma área de impacto confirmada.

Por que a missão foi encerrada?

A Nasa tentou prolongar a operação do telescópio por meio de uma missão comercial com a empresa Katalyst Space. O plano previa que a nave robótica LINK capturasse o observatório e o levasse a uma órbita mais alta.

Em agosto, porém, a agência e a companhia desistiram da manobra após problemas no sistema de controle de orientação da nave. O Swift retomou as observações científicas enquanto continuava a perder altitude.

O que o Swift descobriu?

Lançado em 20 de novembro de 2004 para uma missão inicial de dois anos, o observatório permaneceu em atividade por quase 22 anos. Nesse período, registrou mais de 2.000 explosões de raios gama e forneceu dados usados em cerca de 7.000 artigos científicos, segundo a Nasa.

Em 2005, o telescópio detectou pela primeira vez o brilho remanescente de uma explosão curta de raios gama, emissão que permanece após o evento inicial. A observação ajudou a sustentar modelos segundo os quais essas explosões podem resultar da fusão de duas estrelas de nêutrons.