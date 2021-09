Nasa lança hoje satélite para observar detalhes das mudanças do clima

Depois de ser impedido de voar por falta de combustível, o lançamento do satélite Landsat 9, da Nasa, deve ocorrer nesta segunda-feira, 26. Na primeira data, o cancelamento ocorreu, de acordo com a agência espacial norte-americana, pela falta de nitrogênio líquido, que está em baixa devido o uso em grande escala no tratamento intensivo de covid-19.

Mas agora, a Nasa garante que o lançamento o ocorrerá, e o satélite Landsat 9, um projeto conjunto com Serviço Geológico dos EUA (USGS), irá decolar do Complexo de Lançamento Espacial 3 na Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, a bordo do foguete Atlas V, da United Launch Alliance.

Segundo a Nasa, a missão Landsat 9, que custou 885 milhões de dólares, continuará a função do programa, iniciado ainda em 1972, e que monitora e gerencia recursos da Terra, como plantações, água e florestas.

O satélite Landsat 9 substituirá o satélite Landasat 7, que está em órbita desde 1999, e funcionará em conjunto com o Landsat 8, que foi lançado em 2013. A dupla fará imagens da Terra a cada oito dias. Para isso, eles carregam dois instrumentos científicos que irão analisar a luz refletida do planeta em diferentes comprimentos de onda para detectar até mesmo as mudanças mais minuciosas nos lagos, rios e florestas do globo.