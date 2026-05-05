Mudança no Nilo ajudou a erguer império rival do Egito, diz estudo

Mudanças no curso do rio Nilo há cerca de 4 mil anos podem ter sido decisivas não apenas para o Egito Antigo, mas também para o fortalecimento do reino de Kush, na região da Núbia. A conclusão é de um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, com base em análises geológicas no atual Sudão.

Segundo os pesquisadores, alterações no nível do rio tornaram as cheias mais regulares e eficientes na fertilização das margens, criando condições favoráveis para a agricultura e o crescimento populacional.

Como o Nilo impulsionou o reino de Kush

A pesquisa indica que, no passado, o Nilo corria em um nível mais baixo em relação às margens, formando vales profundos. Com o tempo, mudanças climáticas e ambientais elevaram o nível do rio, aproximando-o das planícies ao redor.

Esse novo padrão facilitou o transbordamento durante as cheias, depositando sedimentos ricos em nutrientes em uma faixa de terra fértil — ainda que mais estreita do que no Egito. Esse processo foi suficiente para sustentar a produção agrícola e contribuir para a consolidação política e econômica do reino de Kush.

Núbia também foi uma “dádiva do Nilo”

A expressão remete ao historiador grego Heródoto, que descreveu o Egito como uma “dádiva do Nilo”. Atualmente, o estudo sugere que o mesmo princípio pode ser aplicado à Núbia. Apesar de menos conhecida, a região foi uma potência relevante da Antiguidade, atuando como elo comercial entre o Mediterrâneo e o interior da África, com produtos como marfim e peles.

O desenvolvimento de Kush também esteve ligado à influência egípcia. O território foi ocupado por faraós em determinados períodos, o que deixou marcas culturais, religiosas e arquitetônicas.

Com o enfraquecimento do Egito por volta de 1000 a.C., os cuxitas recuperaram autonomia e reorganizaram seu Estado, com capital em Napata, próxima à atual região de Jebel Barkal.

Kush chegou a dominar o Egito

Após se fortalecer, o reino núbio expandiu seu poder e chegou a conquistar o próprio Egito, dando origem à chamada dinastia dos “faraós negros”, que governou até cerca de 660 a.C.

Esse período reforça a importância histórica de Kush, frequentemente ofuscada pela narrativa centrada no Egito Antigo.

Diante disso, os autores destacam que as mudanças no Nilo não explicam sozinhas o crescimento de Kush, mas foram um fator essencial ao lado de aspectos sociais e culturais. Os resultados reforçam o papel do ambiente na formação de civilizações e ampliam a compreensão sobre a importância histórica da Núbia no mundo antigo.