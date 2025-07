Menor galinha do mundo tem ovos a R$ 3 mil e é criada como pet

Pequena em tamanho, mas valiosa em termos de mercado. Essa é a Serama, a menor raça de galinha do mundo, que é considerada animal de estimação e cujos ovos podem ser vendidos por até R$ 3 mil.

A raça teve origem na Malásia, na década de 1970, quando um avicultor cruzou a galinha malaia Bantam com a variedade japonesa Chabo, com o objetivo de desenvolver essa ave.

A popularidade internacional da Serama começou a crescer nos anos 2000, inicialmente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, os primeiros registros da raça datam de 2014.

A menor entre duas mil

Com cerca de 15 centímetros de altura, a Serama é a menor entre as aproximadamente duas mil raças de galinha existentes no mundo, sendo bem menor do que uma galinha comum, que pode atingir até 75 centímetros.

Em relação ao peso, as Seramas pesam em média 400 gramas, enquanto as galinhas comuns alcançam cerca de dois quilos.

A expectativa de vida da Serama varia de cinco a 10 anos, uma média semelhante à das galinhas tradicionais.

Segundo reportagem do G1, pelo comportamento, as aves são consideradas "companheiras", também não são agressivas ou barulhentas, com criadores do interior de São Paulo tratando a espécie como "pet".

