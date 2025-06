Gripe aviária: 17 países suspendem embargo às exportações de frango e outros subprodutos do Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou, nesta terça-feira, que 17 países retiraram as restrições à importação de carne de frango e outros subprodutos de aves do Brasil. A volta dos parceiros comerciais se deve ao fato de o governo brasileiro ter declarado oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), na última quarta-feira, que o país está livre da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP).

De acordo com a pasta, Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Japão, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã suspenderam o embargo aos produtos brasileiros.

Em maio, foi registrado o primeiro foco de gripe aviária no país, em uma granja comercial em Montenegro (RS). Desde a total desinfecção do estabelecimento até 28 dias depois, não foi registrado mais nenhum novo caso da doença em aves que seriam comercializadas. Algumas suspeitas foram descartadas e as confirmadas ocorreram em animais silvestres ou de subsistência.

"O Mapa permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, prestando, de forma ágil e transparente, todas as informações técnicas necessárias sobre o caso. As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível", destacou o órgão.

Mercados de destino importantes para as exportações de carne de frango do Brasil, como China e União Europeia continuam fechados para todo o país. Outros, como Arábia Saudita, Rússia e Coreia do Sul, restringiram o embargo ao Rio Grande do Sul. E três países limitaram a medida ao município gaúcho de Montenegro.

Veja como está a situação atual das restrições às exportações brasileiras:

Suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil

Albânia

Argentina

Canadá

Chile

China

Filipinas

Índia

Macedônia do Norte

Malásia

Mauritânia

Paquistão

Peru

Timor-Leste

União Europeia

Uruguai.

Suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul

África do Sul

Angola

Arábia Saudita

Armênia

Bahrein

Bielorrússia

Cazaquistão

Coreia do Sul

Cuba

Kuwait

México

Namíbia

Omã

Quirguistão

Reino Unido

Rússia

Tajiquistão

Turquia

Ucrânia.

Suspensão limitada ao município de Montenegro (RS):