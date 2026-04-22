Chuva de meteoros atinge pico nesta quarta-feira no Brasil; veja onde observar e melhor horário

A chuva de meteoros Líridas alcança o pico de visibilidade nesta quarta-feira, 23, com observação possível em todo o Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, sobretudo durante a madrugada.

O fenômeno ocorre anualmente quando a Terra cruza a trilha de detritos deixada pelo cometa Thatcher. Ao entrarem na atmosfera terrestre, essas partículas geram rastros luminosos, conhecidos como "estrelas cadentes".

Segundo o Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a visualização em Mato Grosso do Sul será possível, mas com menor intensidade. O período mais indicado para observação é entre 2h e 3h da manhã.

Como observar?

Não há necessidade de equipamentos como telescópios ou binóculos para acompanhar a chuva de meteoros. Especialistas indicam algumas condições ideais:

Locais escuros: priorizar áreas com baixa iluminação artificial, distantes de centros urbanos;

priorizar áreas com baixa iluminação artificial, distantes de centros urbanos; Direção: direcionar o olhar para o horizonte entre Norte e Nordeste;

direcionar o olhar para o horizonte entre Norte e Nordeste; Adaptação visual: aguardar cerca de 20 minutos para que os olhos se ajustem à escuridão.

Melhor horário

No território brasileiro, a visibilidade tende a ser mais favorável a partir de 1h da manhã, com melhores condições entre a madrugada de quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.