Chuva de meteoros atinge pico nesta quarta-feira no Brasil; veja onde observar e melhor horário

Repórter
Publicado em 22 de abril de 2026 às 06h15.
A chuva de meteoros Líridas alcança o pico de visibilidade nesta quarta-feira, 23, com observação possível em todo o Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, sobretudo durante a madrugada.
O fenômeno ocorre anualmente quando a Terra cruza a trilha de detritos deixada pelo cometa Thatcher. Ao entrarem na atmosfera terrestre, essas partículas geram rastros luminosos, conhecidos como "estrelas cadentes".
Segundo o Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a visualização em Mato Grosso do Sul será possível, mas com menor intensidade. O período mais indicado para observação é entre 2h e 3h da manhã.
Não há necessidade de equipamentos como telescópios ou binóculos para acompanhar a chuva de meteoros. Especialistas indicam algumas condições ideais:
No território brasileiro, a visibilidade tende a ser mais favorável a partir de 1h da manhã, com melhores condições entre a madrugada de quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.