Por que a França implementou refeições a 1 euro em suas universidades?

Restaurantes e cantinas em universidades pela França oferecem seus pratos a estudantes por apenas um euro (R$ 5,80), em uma nova medida para mitigar dificuldades econômicas, implementada nesta segunda, 4.

O preço cobre entrada, prato principal e inclusive uma sobremesa, e, originalmente, era um desconto disponível apenas para estudantes com renda baixa ou que recebiam apoio financeiro. Para o estudante Alexandre Ioannides, de 18 anos, que cursa a universidade em Paris, a medida reduzirá significativamente seus custos mensais.

"Venho aqui 20 vezes por mês. Isso dá cerca de 60 euros. Agora, vou pagar 20 euros", disse ele em entrevista à agência de notícias francesa AFP, acrescentando que a economia seria usada para "sair para jantar ou comer em um restaurante".

48% ficaram sem comer

A medida vem como resposta a uma pesquisa de janeiro conduzida por uma organização estudantil, que revelou que até 48% dos estudantes universitários já haviam ficado sem comer por razões financeiras, enquanto 23% relatam isso como um acontecimento recorrente, múltiplas vezes por mês.

Cerca de 667 mil estudantes se beneficiavam do antigo sistema de refeições por um euro em 2024, um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior, levando em conta mais de 46 milhões de refeições servidas, tanto com o desconto quanto com a taxa usual de 3,30 euros, de acordo com a empresa operadora de restaurantes universitários, o Crous.

As autoridades já se preparam para um aumento na demanda, com o ministro da Educação Superior, Philippe Batiste, prometendo 120 milhões de euros em 2027 para apoiar o esquema. "É uma pequena revolução interna", disse Batiste, que se comprometeu a supervisionar o programa para garantir que não acarrete uma carga de trabalho excessiva para os funcionários do refeitório nem uma queda na qualidade da comida.

Com informações da AFP