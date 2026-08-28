Raia-manta gigante surpreende ao aparecer perto da costa de Nova York; veja o vídeo

Uma raia-manta oceânica gigante foi avistada perto da costa de Nova York, nos Estados Unidos, enquanto se alimentava acompanhada por outro peixe. O registro foi divulgado pelo Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York (NYSDEC) em 17 de agosto.

O animal foi observado nas águas próximas ao Parque Estadual de Jones Beach, em Long Island. Segundo o órgão, a espécie pode atingir até 8 metros de envergadura e pesar mais de 1,8 tonelada.

Por que a raia-manta se aproximou da costa?

As raias-manta são animais filtradores que se alimentam principalmente de organismos presentes na água.

De acordo com o NYSDEC, elas consomem grandes quantidades de zooplâncton perto da costa. Em águas mais profundas, também podem procurar peixes de tamanho médio.

Embora passem grande parte da vida em alto-mar, esses animais podem se aproximar da costa de Nova York durante os meses mais quentes.

'Passageiro' acompanhava gigante durante o avistamento

Um peixe menor apareceu nadando ao lado da raia-manta nas imagens divulgadas pelo órgão ambiental. A espécie não foi identificada. Entre as possibilidades está um tubarão, mas também pode se tratar de outro tipo de peixe.

Peixes menores, como os chamados peixes-ventosa, costumam acompanhar raias para conseguir abrigo e alimento.

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Espécie está ameaçada

A raia-manta oceânica gigante é considerada uma espécie em extinção desde 2018. Entre as principais ameaças estão a pesca e o comércio das brânquias, utilizadas na medicina tradicional.

Além da pressão causada pela atividade humana, a reprodução relativamente lenta dificulta a recuperação das populações. As fêmeas atingem a maturidade entre oito e dez anos e normalmente têm apenas um ou dois filhotes a cada dois anos.

A espécie vive principalmente em águas tropicais, subtropicais e temperadas. Apesar da distribuição ampla, os grupos regionais costumam ser pequenos. Segundo as informações citadas pelo NYSDEC, essas populações geralmente têm entre 600 e 2 mil indivíduos.

Pesquisadores também procuram identificar áreas utilizadas pelas raias para reprodução e crescimento. O objetivo é entender melhor esses locais e contribuir para a conservação da espécie.

Flórida pode abrigar raro berçário de raias-manta

No sul da Flórida, pesquisadores encontraram dezenas de jovens raias-manta a partir de 2020. Após mais de três anos de buscas, a bióloga marinha Jessica Pate e sua equipe identificaram pelo menos 59 animais na região.

Os pesquisadores encontraram evidências de que o local pode funcionar como um raro berçário para a espécie. A descoberta chamou atenção justamente por ter ocorrido durante as buscas. Segundo Pate, a identificação da área foi inesperada.