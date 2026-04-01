Lua Rosa: satélite vai mudar de cor hoje? Entenda o fenômeno

A Lua Rosa ocorre nesta terça-feira, 1º, marcando a primeira lua cheia da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul.

Apesar do nome, o satélite natural da Terra não muda de cor. A denominação não está relacionada a qualquer alteração visual observável.

O termo “rosa” tem origem em tradições de povos originários dos Estados Unidos. A referência é às flores flox, de coloração rosada, que florescem no início da primavera no Hemisfério Norte.

A lua cheia de abril também recebe outras denominações associadas ao período. Entre elas, Lua da Grama, ligada ao crescimento da vegetação após o inverno, e Lua do Peixe, relacionada ao período de piracema.

Em 2026, o calendário lunar inclui outras datas com nomes tradicionais. Em março, a lua cheia do dia 3 foi chamada de Lua de Minhoca, em referência a organismos que emergem com o fim do inverno.

Próximas luas cheias de 2026

O calendário ainda prevê outras luas cheias com nomenclaturas específicas ao longo do ano: