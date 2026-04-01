Ciência

Lua Rosa: satélite vai mudar de cor hoje? Entenda o fenômeno

Termo “rosa” tem origem em tradições de povos originários dos Estados Unidos; entenda

Lua Rosa: fenômeno acontece hoje (Freepik)

Lua Rosa: fenômeno acontece hoje (Freepik)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h48.

Última atualização em 1 de abril de 2026 às 06h53.

A Lua Rosa ocorre nesta terça-feira, 1º, marcando a primeira lua cheia da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul.

Apesar do nome, o satélite natural da Terra não muda de cor. A denominação não está relacionada a qualquer alteração visual observável.

O termo “rosa” tem origem em tradições de povos originários dos Estados Unidos. A referência é às flores flox, de coloração rosada, que florescem no início da primavera no Hemisfério Norte.

A lua cheia de abril também recebe outras denominações associadas ao período. Entre elas, Lua da Grama, ligada ao crescimento da vegetação após o inverno, e Lua do Peixe, relacionada ao período de piracema.

Em 2026, o calendário lunar inclui outras datas com nomes tradicionais. Em março, a lua cheia do dia 3 foi chamada de Lua de Minhoca, em referência a organismos que emergem com o fim do inverno.

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Próximas luas cheias de 2026

O calendário ainda prevê outras luas cheias com nomenclaturas específicas ao longo do ano:

  • 1º de maio: Lua das Flores
  • 31 de maio: Lua Azul
  • 29 de junho: Lua de Morango
  • 29 de julho: Lua dos Cervos
  • 28 de agosto: Lua do Esturjão
  • 26 de setembro: Lua da Colheita
  • 26 de outubro: Lua do Caçador
  • 24 de novembro: Lua do Castor
  • 23 de dezembro: Lua Fria
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