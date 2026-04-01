Lua Rosa: fenômeno marca início de nova estação nesta terça-feira, 1º de abril

A Lua Cheia Rosa ocorre nesta terça-feira, 1º, marcando a primeira lua cheia da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul.

Apesar do nome, o fenômeno não apresenta alteração na coloração do satélite natural da Terra. A denominação “rosa” tem origem simbólica e não corresponde a uma mudança visual.

O termo foi atribuído por povos originários dos Estados Unidos, em referência às flores flox, que florescem no início da primavera no Hemisfério Norte e possuem tonalidade rosada.

A lua cheia de abril também recebe outras denominações associadas à transição de estação. Entre elas, Lua da Grama, ligada ao retorno da vegetação após o inverno, e Lua do Peixe, relacionada ao período de piracema, quando peixes sobem os rios para reprodução.

Em 2026, o calendário lunar inclui outras datas com nomes tradicionais. Em março, a lua cheia do dia 3 foi chamada de Lua de Minhoca, termo associado ao surgimento de organismos após o inverno.

Calendário das próximas luas cheias

As próximas luas cheias de 2026 também recebem denominações específicas: