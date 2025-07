'Lua do Veado': entenda fenômeno astronômico e saiba como assisti-lo neste mês de julho

A superlua mais aguardada do ano, conhecida como a Lua do Veado, será visível em todo o Brasil nesta quinta-feira, 10, a partir das 20h.

O fenômeno, que marca a lua cheia de julho, recebeu esse nome devido ao ciclo de crescimento dos chifres dos cervos no Hemisfério Norte, que ocorre no início do verão.

O que é a Lua do Veado?

A Lua do Veado atingirá sua plenitude no céu no final da tarde, surgindo no horizonte leste e se pondo no oeste antes do amanhecer. No Hemisfério Norte, onde as noites são mais curtas nesta época, a lua aparecerá mais baixa no céu, mesmo por volta da meia-noite.

Já no Hemisfério Sul, a lua estará em uma posição mais alta.

Segundo a Nasa, a superlua de veado recebe seu nome por coincidir com o período de crescimento dos chifres dos cervos machos.

Durante o verão no Hemisfério Norte, os chifres surgem, inicialmente cobertos por uma pele aveludada. Embora essa associação seja culturalmente relevante, o fenômeno da lua cheia não tem relação direta com o crescimento dos chifres.

Qual o horário da Lua do Veado?

De acordo com o site Star Walk, a Lua do Veado atingirá sua fase completa às 20h37 (horário de Brasília), nesta quinta, 20, mas permanecerá visível durante toda a noite, com mais de 98% de seu disco iluminado.

A próxima Lua do Veado ocorrerá somente em 29 de julho de 2026.

Este evento será visível ao longo da noite, desde que o céu esteja claro e sem obstruções. No Hemisfério Norte, neste mês, a Lua do Veado estará mais próxima do horizonte do que o usual, o que pode fazer com que ela pareça maior e altere suas cores.

Quando a lua está mais baixa no céu, sua luz atravessa uma maior quantidade de atmosfera, podendo adquirir tons de laranja, rosa ou vermelho.

A próxima lua cheia será um evento regular, como acontece todo mês. A tradição de associar fenômenos astronômicos a eventos cotidianos remonta a práticas culturais antigas, apesar de não haver nenhum acontecimento extraordinário esperado para essa data.