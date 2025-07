Fases da Lua: veja as datas de cada etapa lunar em julho de 2025

O ciclo lunar de julho começa no dia 2, às 16h30, com a Lua Crescente. O sétimo mês de 2025 conta com quatro fases lunares — a última se encerra no dia 31, segundo informações do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) do Brasil.

As fases lunares influenciam diversos aspectos naturais, biológicos e até emocionais — cientificamente comprovados —, tanto na Terra quanto nos seres vivos, incluindo os humanos. Essa influência ocorre principalmente devido à posição da Lua em relação à Terra e ao Sol, que afeta a quantidade de luz refletida pela Lua e a força gravitacional exercida sobre o planeta.

Calendário lunar de julho de 2025

🌒 02/07 às 16h30: Lua Crescente Côncava

Lua Crescente Côncava 🌓 10/07 às 17h36: Lua Quarto Crescente

Lua Quarto Crescente 🌕 17/07 às 21h37: Lua Cheia

Lua Cheia 🌖 24/07 às 16h11: Lua Minguante Convexa

Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas