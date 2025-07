Qual é o melhor horário para ver a Lua do Veado nesta quinta? Saiba o motivo do nome desse fenômeno

A Lua cheia de julho alcança seu pico nesta quinta-feira, 10, às 17h36 (horário de Brasília), embora sua melhor visibilidade seja após o pôr do sol.

Este ano, a Lua cheia estará ainda mais "baixa" no céu devido a um fenômeno conhecido como "Grande Parada Lunar". Esse evento ocorre quando a "gravidade do Sol puxa a órbita da Lua, inclinando-a em relação ao equador", de acordo com o site Space.com.

Durante a lua cheia, a Terra se posiciona diretamente entre o Sol e a Lua, fazendo com que toda a superfície lunar seja iluminada de nossa perspectiva. Isso elimina as sombras longas e os relevos dramáticos típicos das fases de quarto crescente, como o crescente e o minguante.

O que é a Lua do Veado?

A Lua do Veado atingirá sua plenitude no céu no final da tarde, surgindo no horizonte leste e se pondo no oeste antes do amanhecer. No Hemisfério Norte, onde as noites são mais curtas nesta época, a lua aparecerá mais baixa no céu, mesmo por volta da meia-noite.

Já no Hemisfério Sul, a lua estará em uma posição mais alta. Segundo a Nasa, a superlua de veado recebe seu nome por coincidir com o período de crescimento dos chifres dos cervos machos.

Durante o verão no Hemisfério Norte, os chifres surgem, inicialmente cobertos por uma pele aveludada. Embora essa associação seja culturalmente relevante, o fenômeno da lua cheia não tem relação direta com o crescimento dos chifres.

Quando será a próxima Lua do Veado?

A próxima Lua do Veado ocorrerá somente em 29 de julho de 2026.

Quando serão os próximos eclipses?

7-8 de setembro - Eclipse lunar total (não será visível no Brasil)

21 de setembro - Eclipse solar parcial (não séra visível no Brasil)

Veja as datas das próximas superluas de 2025