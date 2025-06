Quando acontece eclipse solar mais longo da história? Veja data e como será

Os eclipses solares, quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz do astro e fazendo o dia se transformar em noite por alguns minutos, são alguns dos fenômenos astronômicos mais fascinantes.

Embora esses eventos sejam relativamente raros, eles costumam gerar grande expectativa entre os observadores. Em 2024, milhões de pessoas se deslocaram para áreas estratégicas para observar um eclipse solar total, no qual a Lua oculta completamente o Sol, criando um espetáculo de escuridão temporária.

Esses fenômenos podem durar entre 10 segundos e 7 minutos. Mas o eclipse solar total mais longo da história acontecerá em 16 de julho de 2186, quando o fenômeno atingirá impressionantes 7 minutos e 29 segundos.

Este será um evento raro, e, infelizmente, as pessoas vivas de hoje não testemunharão esse espetacular eclipse. No entanto, seus tataranetos podem ser aqueles a ver o espetáculo no céu.

Onde será visível o eclipse solar de 2186?

Embora o eclipse de 2186 seja o mais longo já registrado, ele será visível apenas em uma área restrita da Terra.

O fenômeno passará pela América do Sul, mais especificamente pelos países da Colômbia, Venezuela e Guiana, onde será possível observar o eclipse em sua totalidade. No Brasil e em outros países próximos, o evento será visível de forma parcial, mas não será possível ver o escurecimento total do céu.

Eclipses solares: frequência e expectativas

De acordo com a Nasa, os eclipses solares parciais ocorrem, em média, duas vezes por ano em algum lugar do planeta. Já os eclipses solares totais acontecem com frequência de aproximadamente uma vez a cada 18 meses, mas raramente no mesmo local. O eclipse de 2186 será um evento especial, não apenas pela sua duração, mas também por sua localização geográfica restrita, tornando-o um espetáculo digno de ser lembrado por gerações futuras.

Para os entusiastas da astronomia e aqueles que sonham em testemunhar o escuro passageiro do eclipse total, a expectativa é de que o fenômeno de 2186 seja um dos maiores e mais memoráveis da história.