Ciência

Jonas Salk: o cientista que criou a vacina da pólio e abriu mão da fortuna

Imunizante anunciado em 1955 reduziu drasticamente casos da doença e se tornou marco na história da medicina

Jonas Salk: o cientista que criou vacina da pólio sem patente (Getty Images)

Jonas Salk: o cientista que criou vacina da pólio sem patente (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12h14.

O desenvolvimento da vacina contra a poliomielite marcou um dos maiores avanços da história da medicina. Criada pelo cientista Jonas Salk, a imunização foi anunciada em 1955 como segura e eficaz, reduzindo drasticamente os casos da doença em poucos anos, segundo registros históricos citados pela BBC.

A poliomielite, também chamada de pólio, era uma das maiores ameaças de saúde pública do século XX. O vírus podia causar paralisia e até levar à morte, sobretudo entre crianças. Em 1952, os Estados Unidos registraram mais de 57 mil casos, o maior surto já documentado no país, de acordo com dados dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Como surgiu a vacina contra a poliomielite

A pesquisa liderada por Salk avançou a partir de estudos que mostraram que o vírus da pólio poderia ser cultivado em laboratório. Com financiamento da organização March of Dimes, o cientista desenvolveu uma vacina baseada em vírus inativado, capaz de estimular o sistema imunológico sem causar a doença.

Antes da liberação para uso amplo, o imunizante passou por um dos maiores testes clínicos da história, envolvendo cerca de 2 milhões de crianças. O resultado confirmou a eficácia da vacina, que rapidamente começou a ser aplicada em larga escala.

Queda nos casos e impacto global

Os efeitos foram imediatos. Em apenas um ano após a introdução da vacina, os casos de poliomielite nos Estados Unidos caíram de dezenas de milhares para cerca de 2 mil, segundo dados do CDC. Em uma década, a doença estava praticamente erradicada no país.

O avanço também impulsionou campanhas de vacinação em massa em diferentes regiões do mundo, transformando o combate à pólio em um dos maiores exemplos de sucesso da saúde pública, de acordo com a World Health Organization (OMS).

Por que Jonas Salk não patenteou a vacina

Apesar do impacto da descoberta, Salk tomou uma decisão que chamou atenção na época: recusou-se a patentear a vacina. Ao ser questionado sobre quem detinha os direitos, respondeu que a descoberta pertencia à população e comparou a ideia de patenteá-la a “patentear o sol”, conforme destacado em reportagem pela BBC.

Ao abrir mão da patente, o cientista também renunciou a uma possível fortuna bilionária, já que o imunizante seria produzido e distribuído em larga escala no mundo inteiro. A escolha permitiu que a vacina se espalhasse rapidamente, com custos mais baixos, acelerando o controle da doença em escala global.

A disputa científica pela vacina contra a pólio

O desenvolvimento da vacina ocorreu em meio a uma disputa científica com Albert Sabin, que defendia uma abordagem diferente, baseada em vírus atenuado. Enquanto a vacina de Salk era aplicada por injeção, a de Sabin, administrada por via oral, facilitou campanhas em larga escala.

As duas estratégias se complementaram ao longo do tempo e foram fundamentais para reduzir drasticamente a circulação do vírus no mundo.

O legado da vacina da pólio na saúde global

O trabalho de Salk contribuiu para salvar milhões de vidas e influenciou a forma como campanhas de vacinação são conduzidas até hoje. Sua decisão de não lucrar com a vacina também passou a ser frequentemente citada como exemplo de acesso amplo a avanços médicos.

Décadas depois, a poliomielite foi eliminada em grande parte do mundo, embora ainda existam regiões com casos esporádicos, segundo a OMS. O legado da vacina permanece como um marco na história da medicina e um exemplo do impacto de políticas de saúde pública baseadas em vacinação em larga escala.

Acompanhe tudo sobre:VacinasPoliomielite

Mais de Ciência

Cidade do México está afundando — e a Nasa monitora o tamanho do problema

Star Wars errou? Física aponta problema nos sabres de luz

Qual o melhor horário para dormir? Hábito comum pode dobrar risco de infarto

Fóssil de dinossauro traficado deve voltar ao Brasil após anos na Alemanha

Mais na Exame

Negócios

Família que criou Natal Luz investe R$ 60 milhões em novo hotel na Serra Gaúcha

Marketing

'Tá Liberado Acreditar': Brahma quer reacender paixão do brasileiro pela Seleção

Mercados

Live Nation amplia receita com shows e patrocínios mesmo após derrota em processo

Mundo

Deputados dos EUA pedem que Trump não declare PCC e CV como terroristas