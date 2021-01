Como é feita a vacina CoronaVac, aposta de São Paulo contra a covid-19

A CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, e testada no Brasil pelo Instituto Butantan, tem uma eficácia de 78%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 7, pelo Governo de São Paulo e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em coletiva de imprensa, o governador de SP, João Doria (PSDB-SP), afirmou que “a CoronaVac tem elevado grau de eficiência e eficácia para proteger a vida dos brasileiros contra a covid-19”. “As pessoas que foram imunizadas terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolver a covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante. O objetivo é iniciar a vacinação em 25 de janeiro, como combinado”, disse ele.

A vacina testada pelo Instituto Butantan segue um padrão diferente das citadas acima e foi criada com base no próprio vírus inativado, estratégia mais comum para imunizantes.

Para fazer isso, os cientistas criaram uma cultura do coronavírus em laboratório, deixando-o inativado para a aplicação em pacientes – isso significa que, apesar da presença do vírus na vacina e de sua multiplicação antes da inativação, ele não é capaz de infectar um indivíduo e causar os sintomas graves da covid-19.

É também nesta quarta que o Instituto Butantan e o governo de São Paulo devem dar entrada em um pedido para uso emergencial do imunizante em São Paulo, semelhante ao processo que aconteceu em países como os Estados Unidos em relação às vacinas da Pfizer e Moderna.

As vacinas testadas contra a covid-19

Outro tipo de vacina produzida em tempos de SARS-CoV-2 é a novidade do RNA mensageiro, ou mRNA, como é o caso dos imunizantes da Pfizer e da Moderna.

Nesse caso, o vírus não é utilizado na hora da fabricação, que utiliza uma tecnologia sintética para induzir a criação de anticorpos no corpo humano. Dados sobre a vacina da Moderna apontaram que ela é 94,5% eficaz contra a covid-19, a da Pfizer, 95%.

Existe ainda mais uma forma de fabricar imunizantes que tem sido utilizada nessa pandemia. A farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a universidade britânica de Oxford, fez sua vacina com base no adenovírus de um chimpanzé, assim como a russa Sputnik V, do Instituto Gamaleya. Nessas vacinas, o adenovírus (grupo de vírus que causam doenças respiratórias) é unido ao material genético das proteínas da espícula do coronavírus (que são usadas pelo vírus para infectar as células humanas).

As fases para a aprovação de uma vacina

Para uma vacina ser aprovada, ela precisa passar por diversas fases de testes clínicos prévios e em humanos. Primeiro, ela passa por fases pré-clínicos, que incluem testes em animais como ratos ou macacos para identificar se a proteção produz resposta imunológica.

A fase 1 é a inicial, quando os laboratórios tentam comprovar a segurança de seus medicamentos em seres humanos; a fase 3 tenta estabelecer de a vacina ou o remédio produz imunidade contra um vírus. Já a fase 3 é a última do estudo e procura demonstrar a eficácia da imunização.

Uma vacina é finalmente disponibilizada para a população quando a fase 3 é finalizada e a proteção recebe um registro sanitário.