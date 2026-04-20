Vacina contra câncer de pâncreas — entenda o que dizem os novos estudos

Resultados de estudos clínicos iniciais indicam que vacinas terapêuticas contra o câncer de pâncreas começam a mostrar sinais de eficácia. A doença, de alta letalidade, é frequentemente considerada “intratável” em estágios avançados.

Apesar do avanço, as terapias ainda estão restritas a testes e longe do uso clínico.

Sem nenhuma vacina aprovada até o momento, a estratégia permanece restrita a ensaios clínicos. Ainda assim, dados recentes reforçam o potencial da abordagem, especialmente diante da baixa eficácia dos tratamentos atuais e da alta taxa de recidiva mesmo após cirurgia.

Resultados atualizados de um ensaio clínico de fase 1, conduzido pelo Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering (MSK), indicam que vacinas personalizadas de mRNA podem gerar respostas duradouras em pacientes com câncer de pâncreas.

Segundo o centro, quase 90% dos pacientes que apresentaram resposta imunológica à vacina experimental autogene cevumeran permaneceram vivos entre quatro e seis anos após o tratamento. O número contrasta com a taxa média de sobrevida em cinco anos da doença, que gira em torno de 13%.

“Os dados sugerem que essa abordagem pode estimular de forma significativa o sistema imunológico em alguns pacientes, e esses pacientes continuam bem anos após a vacinação”, afirmou o médico e pesquisador Vinod Balachandran, responsável pelo estudo.

O ensaio envolveu 16 pacientes que receberam a vacina após cirurgia, combinada com quimioterapia e imunoterapia. Em metade dos casos, houve ativação de células T específicas contra o tumor. Entre esses pacientes, sete de oito seguiam vivos após vários anos. Já entre os que não responderam, apenas dois sobreviveram, com mediana de 3,4 anos.

Vacina personalizada usa mutações do tumor

A tecnologia por trás da vacina é baseada em mRNA — a mesma lógica usada em imunizantes contra covid-19 —, mas aplicada ao câncer de forma personalizada. Cada dose é produzida a partir do sequenciamento genético do tumor do paciente, identificando mutações específicas que podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico.

Essas mutações, chamadas de neoantígenos, são então codificadas na vacina, que “ensina” o organismo a identificar e atacar células tumorais remanescentes após a cirurgia.

Segundo o Memorial, os pacientes que responderam ao tratamento desenvolveram células T capazes de persistir por anos no organismo, indicando potencial de memória imunológica de longo prazo — um dos principais objetivos desse tipo de terapia.

O câncer de pâncreas é considerado um dos mais difíceis de tratar justamente por sua capacidade de escapar do sistema imunológico. O microambiente tumoral é altamente imunossupressor, o que limita a eficácia de imunoterapias tradicionais.

Nesse contexto, as vacinas surgem como tentativa de “treinar” o sistema imune de forma mais precisa. Ainda assim, especialistas destacam que o desenvolvimento é complexo.

“Projetar vacinas contra o câncer exige selecionar corretamente os alvos e garantir uma resposta imunológica forte e duradoura”, afirmou o pesquisador Benjamin Greenbaum, também ligado ao MSK, segundo o centro.

Caminho ainda depende de novos estudos

Apesar dos resultados considerados animadores, os próprios pesquisadores ressaltam que os dados ainda são preliminares. O estudo envolve um número reduzido de pacientes e não permite conclusões definitivas sobre ganho de sobrevida.

Um ensaio clínico de fase 2, com maior número de participantes, já está em andamento para validar os achados em escala mais ampla.

Outras abordagens também seguem em desenvolvimento, incluindo vacinas baseadas em peptídeos e versões “prontas” voltadas a mutações comuns, como as do gene KRAS.

Atualmente, o tratamento padrão do câncer de pâncreas continua baseado em cirurgia, quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia. O acesso às vacinas experimentais depende exclusivamente da participação em estudos clínicos.

A expectativa é que, se confirmados em fases mais avançadas, os resultados possam abrir caminho para a incorporação dessas vacinas no tratamento adjuvante da doença.