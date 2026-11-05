Ciência

Por que 20 baleias-piloto encalharam em praia da Nova Zelândia? Entenda

Animais foram encontrados na costa de Ngawi, na Ilha Norte; operação de resgate mobiliza voluntários e veterinário

Baleias encalhadas: ao menos 20 baleias-piloto foram encontradas em uma praia da Ilha Norte da Nova Zelândia nesta quinta-feira, 5. (Marty Melville/AFP)

Baleias encalhadas: ao menos 20 baleias-piloto foram encontradas em uma praia da Ilha Norte da Nova Zelândia nesta quinta-feira, 5. (Marty Melville/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09h02.

Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 09h06.

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Mais de 20 baleias-piloto encalharam em uma praia da Nova Zelândia. Quatro ainda estavam vivas e aguardavam resgate durante a maré alta. A operação envolveu equipes do Departamento de Conservação e a organização Project Jonah. A causa exata do encalhe ainda é desconhecida.

Ao menos 20 baleias-piloto foram encontradas encalhadas em uma praia da Nova Zelândia nesta quinta-feira, 5. Entre os animais, quatro ainda estavam vivos e aguardavam uma operação de resgate para serem devolvidos ao mar.

O encalhe ocorreu na costa de Ngawi, nas proximidades do cabo Palliser, no extremo sul da Ilha Norte do país. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia informou que as equipes pretendem aproveitar a maré alta para tentar salvar os sobreviventes.

"Quatro delas ainda estão vivas e estamos nos preparando para tentar devolvê-las ao mar durante a maré alta", afirmou o órgão em uma publicação no Facebook, segundo a agência EFE.

As autoridades não informaram o número exato de baleias mortas.

Baleias-piloto encalhadas na costa de Ngawi, na Nova Zelândia.

Baleias encalhadas: ao menos 20 baleias-piloto foram encontradas em uma praia da Ilha Norte da Nova Zelândia nesta quinta-feira, 5. (Marty Melville/AFP)

Como será o resgate das baleias na Nova Zelândia?

A operação reúne voluntários da comunidade local maori e integrantes da organização ambientalista Project Jonah, especializada no atendimento a mamíferos marinhos encalhados.

A entidade mobilizou um veterinário para avaliar as condições de saúde das quatro baleias sobreviventes antes da tentativa de devolvê-las ao oceano.

Os animais encontrados pertencem à espécie Globicephala melas, conhecida como baleia-piloto.

Por que baleias encalham nas praias?

Os encalhes de baleias e golfinhos são frequentes em regiões costeiras da Nova Zelândia e do sul da Austrália, mas suas causas ainda não são totalmente compreendidas pelos pesquisadores.

Entre as possíveis explicações estão doenças, dificuldades de navegação, alterações repentinas nas marés, fuga de predadores e condições meteorológicas extremas. Não há confirmação sobre o que provocou o episódio desta quinta-feira.

A Nova Zelândia já registrou encalhes de grandes proporções. Em outubro de 2022, quase 500 baleias-piloto morreram após ficarem presas em uma praia das Ilhas Chatham, arquipélago situado a aproximadamente 840 quilômetros da Ilha Sul do país.

*Com EFE 

Glossário

O que é baleias-piloto?

Espécie de mamífero marinho também conhecida como Globicephala melas, que costuma encalhar em praias.

O que é Departamento de Conservação da Nova Zelândia?

Órgão governamental responsável pela proteção da fauna e flora do país, incluindo operações de resgate de animais marinhos.

O que é Project Jonah?

Organização ambientalista especializada no atendimento e resgate de mamíferos marinhos encalhados.

O que significa Globicephala melas?

Nome científico da baleia-piloto, espécie de cetáceo que encalhou na Nova Zelândia.

Acompanhe tudo sobre:AnimaisNova Zelândia

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