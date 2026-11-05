Por que 20 baleias-piloto encalharam em praia da Nova Zelândia? Entenda

Ao menos 20 baleias-piloto foram encontradas encalhadas em uma praia da Nova Zelândia nesta quinta-feira, 5. Entre os animais, quatro ainda estavam vivos e aguardavam uma operação de resgate para serem devolvidos ao mar.

O encalhe ocorreu na costa de Ngawi, nas proximidades do cabo Palliser, no extremo sul da Ilha Norte do país. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia informou que as equipes pretendem aproveitar a maré alta para tentar salvar os sobreviventes.

"Quatro delas ainda estão vivas e estamos nos preparando para tentar devolvê-las ao mar durante a maré alta", afirmou o órgão em uma publicação no Facebook, segundo a agência EFE.

As autoridades não informaram o número exato de baleias mortas.

Baleias encalhadas: ao menos 20 baleias-piloto foram encontradas em uma praia da Ilha Norte da Nova Zelândia nesta quinta-feira, 5. (Marty Melville/AFP)

Como será o resgate das baleias na Nova Zelândia?

A operação reúne voluntários da comunidade local maori e integrantes da organização ambientalista Project Jonah, especializada no atendimento a mamíferos marinhos encalhados.

A entidade mobilizou um veterinário para avaliar as condições de saúde das quatro baleias sobreviventes antes da tentativa de devolvê-las ao oceano.

Os animais encontrados pertencem à espécie Globicephala melas, conhecida como baleia-piloto.

Por que baleias encalham nas praias?

Os encalhes de baleias e golfinhos são frequentes em regiões costeiras da Nova Zelândia e do sul da Austrália, mas suas causas ainda não são totalmente compreendidas pelos pesquisadores.

Entre as possíveis explicações estão doenças, dificuldades de navegação, alterações repentinas nas marés, fuga de predadores e condições meteorológicas extremas. Não há confirmação sobre o que provocou o episódio desta quinta-feira.

A Nova Zelândia já registrou encalhes de grandes proporções. Em outubro de 2022, quase 500 baleias-piloto morreram após ficarem presas em uma praia das Ilhas Chatham, arquipélago situado a aproximadamente 840 quilômetros da Ilha Sul do país.

*Com EFE