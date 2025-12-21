Innospace divulga nova data para lançamento de foguete no Maranhão

A Força Aérea Brasileira (FAB) definiu uma nova data para o lançamento do foguete Hanbit-Nano a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. A operação está prevista para a próxima semana.

O lançamento é realizado em parceria com a empresa sul-coreana Innospace e conta com o apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB). A missão é considerada um marco para o setor aeroespacial, por representar o primeiro lançamento comercial orbital feito em território brasileiro.

Quando o foguete será lançado no Maranhão?

O lançamento do foguete Hanbit-Nano está previsto para a próxima segunda-feira (22 de dezembro), às 15h45, no horário de Brasília, dentro da janela autorizada da Operação Spaceward.

A Innospace mencionou que o horário pode ser ajustado conforme as condições meteorológicas: "Devido à previsão de chuva para o dia. Quaisquer alterações serão comunicadas com antecedência", informou a empresa.

Inicialmente programada para o dia 17, a operação foi adiada em outras ocasiões, sendo remarcada primeiro para o dia 19. Segundo a Innospace, os adiamentos ocorreram após a identificação de questões técnicas durante as inspeções finais do veículo.

Em um dos casos, foi detectada uma anomalia em um componente do sistema de resfriamento do primeiro estágio, o que levou à substituição preventiva da peça. Em outro momento, a empresa apontou a necessidade de nova verificação em uma válvula do sistema de abastecimento do segundo estágio.

Segundo o presidente da AEB, Marco Antonio Chamon, adiamentos já estavam previstos, "por isso que nós temos uma janela de lançamento até o dia 22, e não uma data fixa", afirmou.

Sobre o Hanbit-Nano

O Hanbit-Nano vai transportar oito cargas úteis, sendo sete brasileiras e uma estrangeira, desenvolvidas por universidades, institutos de pesquisa, startups e empresas nacionais, muitas delas apoiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da AEB.

A iniciativa é resultado de um edital de chamamento público lançado em 2020, que fortalece o modelo de parcerias público-privadas no setor espacial.

Com dois estágios, o foguete foi projetado para colocar até 90 quilos de carga útil em órbita baixa, a cerca de 500 quilômetros de altitude. O veículo tem aproximadamente 21,7 metros de altura e 1,4 metro de diâmetro, integrando uma nova geração de lançadores de pequeno porte, voltados para missões mais rápidas, econômicas e confiáveis.

Localizado próximo à linha do Equador, o Centro de Lançamento de Alcântara é considerado estratégico para operações espaciais e pode ampliar a participação do Brasil no mercado global de lançamentos orbitais.