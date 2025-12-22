Após adiamentos, lançamento de foguete no Brasil deve acontecer hoje

Foi agendada para esta segunda-feira, 22, a nova tentativa de lançamento do foguete HANBIT-Nano, da startup sul-coreana Innospace, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o lançamento está previsto para ocorrer às 15h45.

O voo do HANBIT-Nano pode marcar o primeiro lançamento comercial de um foguete orbital a partir do Brasil, consolidando a entrada do país no mercado global de lançamentos espaciais.

Com cerca de 22 metros de altura e 20 toneladas, o foguete utiliza um sistema de propulsão híbrido, com combustível sólido e líquido. A bordo, estão cinco pequenos satélites e três dispositivos experimentais desenvolvidos por instituições e empresas do Brasil e da Índia, voltados a pesquisas em diferentes áreas do conhecimento.

A missão integra a Operação Spaceward, coordenada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) em parceria com a FAB. O lançamento havia sido adiado após a identificação de uma anomalia técnica durante as inspeções finais, relacionada a um componente da unidade de resfriamento do sistema, posteriormente substituído pela empresa.

A Innospace vai fazer a transmissão ao vivo do lançamento pelo YouTube. Veja abaixo como assistir.

Como é o foguete HANBIT-Nano e a missão Spaceward

O foguete transportará oito cargas, sendo sete brasileiras e uma estrangeira. As cargas, que somam cerca de 18 quilos, foram desenvolvidas por universidades, institutos de pesquisa, startups e empresas nacionais.

O lançamento marca o primeiro voo comercial de um foguete a partir do território brasileiro. A Innospace firmou contrato de prestação de serviços com o governo federal, em modelo que prevê retribuição mínima ao Estado, sem geração de lucro direto. A compensação financeira específica da missão não foi divulgada.

"O lançamento do Hanbit-Nano é um marco histórico para o Programa Espacial Brasileiro, por se tratar do primeiro lançamento comercial feito no Centro de Lançamento de Alcântara. A expectativa com essa missão vai além do desenvolvimento do centro e do fortalecimento da economia espacial no Brasil, envolve também a promoção de novas atividades e o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico da região de Alcântara", afirmou o presidente da AEB, Marco Antonio Chamon.

O Centro de Lançamento de Alcântara é considerado estratégico por sua proximidade com a Linha do Equador, o que reduz o consumo de combustível e os custos operacionais.

Após décadas de uso restrito, o a base de Alcântara passou a se abrir ao mercado de missões comerciais a partir da assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) entre Brasil e Estados Unidos, em 2019.

O acordo viabilizou lançamentos com componentes de origem norte-americana, predominantes na indústria espacial global, ao estabelecer regras de proteção tecnológica exigidas pelos EUA. Com isso, empresas privadas autorizadas puderam operar a partir da base brasileira.

Assista ao vivo o lançamento do foguete