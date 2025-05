Empresa sul-coreana ganha autorização para lançamento comercial de novo foguete na Base de Alcântara

A empresa sul-coreana Innospace recebeu autorização da Agência Espacial Brasileira (AEB) para realizar o primeiro lançamento comercial do foguete HANBIT-Nano a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão.

A missão, que ainda não tem data exata para acontecer, representa um avanço significativo nos esforços da AEB para tornar Alcântara um centro de lançamento atrativo para empresas do ramo.

“O lançamento no CEA marca um momento importante em nossas campanhas espaciais. Esta aprovação reflete a forte colaboração com o Brasil e o progresso rumo a um transporte espacial acessível”, afirmou a Innospace em comunicado.

Características do foguete HANBIT-Nano

O foguete HANBIT-Nano é um veículo de pequeno porte desenvolvido para colocar em órbita cargas leves, como nanossatélites, voltados para aplicações em comunicação, monitoramento e pesquisa científica. Essa será a primeira missão comercial da empresa e também o primeiro lançamento de um foguete privado a partir de Alcântara com fins comerciais.

Com 21,8 metros de comprimento e 1,4 metro de diâmetro, o veículo é capaz de transportar cargas úteis de até 90 kg para órbitas síncronas ao Sol (SSO) a uma altitude de 500 km.

O primeiro estágio do HANBIT-Nano é equipado com um motor híbrido de 25 toneladas de empuxo, que utiliza uma combinação de parafina sólida e oxigênio líquido como propelentes. O segundo estágio pode ser configurado conforme a missão: com o motor híbrido HyPER ou com o motor líquido LiMER, ambos com empuxo de aproximadamente 3 toneladas. Essa flexibilidade permite adaptar o foguete a diferentes requisitos de carga e perfil de voo.

Histórico e perspectivas

Em março de 2023, a mesma empresa lançou o foguete sul-coreano HANBIT-TLV no CLA como um teste para as operações comerciais regulares que se iniciam em 2025. O lançamento foi possível graças a um Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) firmado pelo Governo Federal, em 2019.

Após a assinatura do documento, a AEB lançou um edital para atrair empresas privadas interessadas na utilização do Centro de Lançamento de Alcântara. Quatro empresas foram habilitadas, entre elas a sul-coreana Innospace.

O acordo contém cláusulas que protegem tanto a tecnologia usada pelos estrangeiros quanto pelos brasileiros. No caso de um acordo feito com os Estados Unidos, eles poderão lançar satélites e foguetes do local, mas o território de Alcântara continuará sendo espaço de jurisdição brasileira.

A data exata do lançamento ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que ocorra ainda neste primeiro semestre de 2025.