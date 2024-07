Gripe aviária pode infectar humanos? O que se sabe sobre a nova doença

Após a pandemia de covid-19, quando existem relatos de surtos de alguma doença, o interesse em saber mais sobre a enfermidade em questão aumenta.

O vírus da gripe, por exemplo, sofre mutações constantes, produzindo novas cepas que desafiam os sistemas imunológicos preparados para combater os tipos anteriores. É isso que torna a gripe uma ameaça vitalícia para os humanos e os animais — principalmente pássaros — que são vulneráveis ​​a ela.

Desde 2020, uma cepa de gripe aviária chamada H5N1 vem dizimando pássaros selvagens e domésticos. Agora, ela está se espalhando entre vacas dos EUA e infectou trabalhadores rurais dos EUA expostos a gado e aves doentes. Um homem no México morreu com uma cepa de gripe aviária, H5N2, que nunca foi vista em humanos antes.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e a Organização Mundial da Saúde dizem que o risco geral para o público em geral continua baixo, mas as autoridades de saúde permanecem em alerta para qualquer indicação do resultado mais temido: transmissão de humano para humano que pode desencadear uma nova pandemia.

Quando o H5N1 começou a se espalhar?

A cepa H5N1 foi descoberta pela primeira vez em 1996 em gansos criados no sul da China. Ele provou ser hábil em "saltar" para outros continentes e espécies, e se espalhou por aves comerciais em cativeiro de todo o mundo; governos ordenaram o abate de milhões de aves para limitar o contágio.

Uma variante que surgiu em 2020 levou a infecções em mamíferos na Espanha e leões marinhos peruanos. A mesma cepa está destruindo aves nos EUA e ganhou espaço entre vacas, com casos surgindo entre pessoas que trabalham com animais doentes.

Embora essas infecções tenham despertado maior atenção, o período de 2017 a 2024 foi o mais tranquilo de atividade do H5N1 em humanos desde que o vírus apareceu pela primeira vez

O que sabemos sobre o H5N2?

Ainda não muito. A cepa está relacionada ao H5N1; ambos estão na família do vírus influenza A. Mas houve pouca pesquisa sobre o H5N2. Enquanto o paciente morto no México marca o primeiro caso confirmado, pesquisadores identificaram pessoas com anticorpos que poderiam sinalizar infecções anteriores.

A morte no México foi surpreendente porque o paciente de 59 anos não tinha histórico de exposição a animais com maior probabilidade de transmitir o vírus.

Quão ruim é a gripe aviária para humanos?

A gripe aviária pode ser fatal. Desde o início de 2020 até 3 de maio, 32 casos em humanos confirmados com H5N1 foram relatados globalmente à Organização Mundial da Saúde, resultando em oito mortes.

Mas as implicações para a saúde entre os casos mais recentes nos EUA este ano foram limitadas. Os pacientes diagnosticados com gripe aviária até julho apresentaram sintomas leves que eram tratáveis ​​com medicamentos antivirais. Nenhum morreu.

Quais são os sintomas?

As dez pessoas que testaram positivo nos EUA este ano — todos trabalhadores rurais em contato próximo com vacas ou aves — relataram olhos irritados. As autoridades de saúde estão procurando pessoas com conjuntivite como uma indicação de que alguém pode estar infectado com gripe aviária. Os olhos são a única parte do corpo humano com receptores aos quais o vírus pode se ligar.

Como as pessoas infectadas com gripe aviária são tratadas?

Qualquer pessoa com infecção suspeita ou confirmada deve ser tratada imediatamente com um dos medicamentos antivirais conhecidos como inibidores da neuraminidase, de acordo com o CDC. Os pacientes devem receber o medicamento independentemente da gravidade da doença ou do tempo desde o início dos sintomas, disse o órgão.

Existe uma vacina contra a gripe aviária para humanos?

As vacinas contra a gripe aviária estão sendo estocadas, mas não estão disponíveis ao público no momento. Os EUA pediram à fabricante de vacinas CSL Seqirus para produzir 4,8 milhões de doses neste meio de ano para adicionar às centenas de milhares já disponíveis. No entanto, especialistas alertam que uma futura cepa do vírus que se transmite entre humanos provavelmente exigiria uma injeção diferente. O CDC não está recomendando a imunização para trabalhadores rurais porque as infecções têm sido relativamente leves, disse Nirav Shah, vice-diretor principal do CDC, em julho.