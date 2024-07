O que o estresse climático tem a ver com a saúde dos trabalhadores?

Relatório divulgado nesta quinta-feira, 25, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), "Calor no trabalho: implicações para a segurança e a saúde", aponta que cada vez mais trabalhadores estão expostos ao estresse térmico em todo o mundo. Regiões que antes não estavam habituadas ao calor extremo enfrentarão novos riscos, enquanto os trabalhadores em climas já quentes terão de lidar com condições cada vez mais perigosas.

O estresse térmico tem ligação com a saúde das pessoas. Segundo o estudo, "é um assassino invisível e silencioso que pode causar rapidamente doenças, insolação ou até morte. Com o tempo, também pode causar graves problemas cardíacos, pulmonares e renais nos trabalhadores", observa.

Piores lugares

Os trabalhadores em África, nos Estados Árabes e na Ásia e no Pacífico estão mais frequentemente expostos ao calor excessivo. Nestas regiões, 92,9%, 83,6% e 74,7% da força de trabalho são afetadas, respectivamente. Segundo o relatório, os números estão acima da média global de 71%, de acordo com os números mais recentes disponíveis, de 2020.

Apesar das condições dessas regiões, as condições de trabalho mudam mais rapidamente na Europa e na Ásia Central. De 2000 a 2020, a região registrou o maior aumento na exposição excessiva ao calor, com a proporção de trabalhadores afetados a aumentar 17,3%, quase o dobro do aumento médio global.

Lesões aceleradas

Entretanto, as Américas, a Europa e a Ásia Central registram o maior aumento de lesões no local de trabalho devido ao estresse térmico desde o ano 2000, com aumentos de 33,3% e 16,4%, respectivamente. Os pesquisadores acreditam que isto possivelmente se deve às temperaturas mais altas em regiões onde os trabalhadores não estão habituados ao calor, observa o relatório.

Ainda segundo estimativa do relatório, 4.200 trabalhadores a nível mundial morreram devido a ondas de calor em 2020. No total, 231 milhões de trabalhadores foram expostos a ondas de calor em 2020, o que representa um aumento de 66% em relação a 2000. No entanto, o relatório sublinha que nove em cada dez trabalhadores a nível mundial foram expostos a ondas de calor. ao calor excessivo fora de uma onda de calor e oito em cada dez lesões ocupacionais causadas por calor extremo ocorreram fora das ondas de calor.

“À medida que o mundo continua a enfrentar o aumento das temperaturas, devemos proteger os trabalhadores do estress térmico durante todo o ano. O calor excessivo está criando desafios sem precedentes para os trabalhadores em todo o mundo durante todo o ano, e não apenas durante os períodos de ondas de calor intensas, disse o diretor-geral da OIT, Gilbert. F. Houngbo, por meio de nota à imprensa.

Como aplacar os efeitos do calor

A melhoria das medidas de segurança e saúde para prevenir lesões causadas pelo calor excessivo no local de trabalho poderia poupar até US$ 361 mil milhões a nível mundial – em perda de rendimentos e despesas com tratamentos médicos – à medida que a crise do estresse térmico se acelera, afetando as regiões globais de forma diferente, sublinha o estudo.

As estimativas da OIT mostram que as economias com rendimentos baixo e médio, em particular, são as mais afetadas, uma vez que os custos das lesões causadas pelo calor excessivo no local de trabalho podem atingir cerca de 1,5% do PIB nacional.

“Esta é uma questão de direitos humanos, uma questão de direitos dos trabalhadores e uma questão econômica, e as economias de rendimento médio estão a suportar o maior peso. Precisamos de planos de ação contra o calor durante todo o ano e de legislação para proteger os trabalhadores, e de uma colaboração global mais forte entre especialistas para harmonizar as avaliações e intervenções de stress térmico no trabalho”, apontou Houngbo.

O impacto global do calor nos trabalhadores está se tornando uma questão global e que requer ação. “Se há uma coisa que une o nosso mundo dividido é que todos sentimos cada vez mais o calor. A Terra está a se tornar mais quente e mais perigosa para todos, em todo o lado. Devemos enfrentar o desafio do aumento das temperaturas – e reforçar a protecção dos trabalhadores, baseada nos direitos humanos”, disse o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, segundo nota.

O relatório da OIT analisa medidas legislativas em 21 países em todo o mundo para encontrar características comuns que possam orientar a criação de planos eficazes de segurança térmica no local de trabalho. Descreve também os conceitos-chave de um sistema de gestão de segurança e saúde para proteger os trabalhadores contra doenças e lesões relacionadas com o calor.

As conclusões se baseiam num relatório anterior, publicado em abril deste ano, que indicava que as alterações climáticas estavam criando um “cocktail” de graves riscos para a saúde de cerca de 2,4 mil milhões de trabalhadores expostos ao calor excessivo. O relatório de abril indicou que só o calor excessivo causa 22,85 milhões de lesões profissionais e a perda de 18.970 vidas por ano.

Veja o recorte por região: