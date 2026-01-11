Soda cáustica vira 'antiácido' dos mares para controle do clima

Quando uma pessoa tem refluxo gástrico, um tratamento comum para o desconforto gerado pela acidez estomacal são os antiácidos, em geral substâncias básicas como o bicarbonato de sódio ou o hidróxido de magnésia. O princípio por trás do uso desses remédios são as reações ácido-base, que formam soluções de sais de pH neutro.

Em um nível global, os mares estão basicamente com "refluxo". A acidificação dos oceanos ultrapassou em junho de 2025 o limite de equilíbrio planetário, de acordo com estudo do Laboratório Marinho de Plymouth, no Reino Unido.

Esse é um dos efeitos mais graves do aumento da concentração de gás carbônico (CO2) na atmosfera. É um tipo de "ciclo vicioso", em que mais CO2 na atmosfera se dissolve na água do mar, prejudicando a fauna e flora oceânica, o que, por sua vez, diminui a capacidade dos oceanos de absorver o CO2.

Para combater esse fenômeno, um grupo de cientistas está testando uma estratégia controversa, semelhante a tomar um antiácido.

A proposta envolve a liberação controlada de soda cáustica (NaOH) diretamente no mar com o objetivo de neutralizar a maior acidez da água e ampliar sua capacidade de absorver CO₂ da atmosfera, segundo reportagem do The New York Times.

Essa técnica faz parte de um conjunto de intervenções conhecido como “aumento da alcalinidade oceânica”, um tipo de geoengenharia que busca imitar e acelerar processos naturais do planeta.

Os pesquisadores destacam, no entanto, que a iniciativa não substitui a necessidade urgente de reduzir emissões de gases de efeito estufa, mas poderia atuar como um complemento diante do agravamento da crise climática.

Como os cientistas usam a soda cáustica?

Em agosto de 2025, o oceanógrafo Adam Subhas, do Woods Hole Oceanographic Institution, liderou um experimento no Golfo do Maine, nos Estados Unidos.

A equipe bombeou cerca de 61,3 mil litros de uma solução de hidróxido de sódio no oceano. O líquido era tingido de vermelho para se acompanhar a dispersão da substância. A mancha gerou preocupação em alguns moradores do Golfo, que associaram a cor vermelha a sangue.

O borrão carmim chegou a ocupar uma área de aproximadamente 10 km de largura e elevou temporariamente o pH da água de 7,95 para 8,3.

“O que podemos dizer até agora é que criamos exatamente as condições certas para que o oceano de superfície absorvesse dióxido de carbono da atmosfera”, afirmou Subhas ao New York Times. “Não há dúvida de que houve um fluxo. A grande questão agora é: conseguimos quantificá-lo?”, completou o pesquisador, ressaltando que os dados ainda estão em análise.

Segundo o jornal, o experimento foi cuidadosamente planejado para minimizar riscos ambientais. A soda cáustica, embora corrosiva em altas concentrações, foi rapidamente diluída no mar.

A equipe estimou que a intervenção poderia resultar na morte de apenas nove peixes a mais do que ocorreria naturalmente, impacto considerado insignificante pelos especialistas consultados.

Para o oceanógrafo David Ho, da Universidade do Havaí em Mānoa, a remoção de carbono em larga escala exigirá esforços sem precedentes.

“Se estivermos falando sério sobre remover dióxido de carbono, isso vai ser a maior coisa que a humanidade já fez”, disse Ho ao New York Times. “Deveria ser algo em que governos investissem como no Projeto Manhattan”, comparou.

A acidificação dos mares

A urgência dessas pesquisas está ligada ao avanço acelerado da acidificação dos oceanos.

O estudo britânico do Laboratório Marinho de Plymouth mostrou que esse fenômeno ultrapassou em 2020 o chamado limite de equilíbrio planetário, conceito que define fronteiras ambientais seguras para a humanidade.

Desde a Revolução Industrial, o pH médio da superfície oceânica caiu de cerca de 8,2 para 8,04, o que representa um aumento de aproximadamente 40% na acidez.

“A gente tem uma informação robusta, de alcance mundial, revelando algo que infelizmente não sabíamos antes”, explicou Alexander Turra, pesquisador do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, em entrevista à Agência Brasil.

Segundo ele, a acidificação é um processo silencioso, mas extremamente perigoso para os ecossistemas marinhos.

A redução do pH diminui a disponibilidade de carbonato de cálcio, substância essencial para a formação de conchas e esqueletos de organismos como corais, moluscos e crustáceos.

“Isso significa menos crescimento de recifes de coral, conchas mais frágeis e estruturas ósseas de peixes menos desenvolvidas”, detalhou Turra à Agência Brasil.

A pesquisadora Letícia Cotrim, da UERJ, acrescentou que o fenômeno também afeta a fisiologia, o crescimento e a reprodução das espécies, com impactos diretos sobre a biodiversidade.

Embora especialistas reconheçam que o aumento da alcalinidade oceânica não seja capaz de devolver os mares às condições pré-industriais, a estratégia pode ajudar a frear o avanço da acidificação em regiões mais sensíveis.

“Não acho realista falar em mitigar a acidificação em escala global”, afirmou Nina Bednarsek, cientista do Instituto Jozef Stefan, ao New York Times. “É preciso identificar as áreas mais vulneráveis e protegê-las primeiro, tanto pelo ecossistema quanto pelas comunidades humanas que dele dependem”, concluiu.