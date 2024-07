Doença de Newcastle: o que se sabe até agora da doença no Rio Grande do Sul

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou na noite de quarta-feira, 17, um foco da doença de Newcastle (DNC) em uma granja, localizada no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul – o diagnóstico positivo foi informado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A investigação epidemiológica do caso foi conduzida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi) que encaminhou as amostras para a análise laboratorial – os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 e em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Em nota a pasta informou que "o estabelecimento avícola foi imediatamente interditado, incluindo suspensão de movimentação das aves, a partir do primeiro atendimento pela Seapi".

Segundo a consultoria SAFRAS & Mercado, as recentes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio podem ter provocado "brechas sanitárias que produziram vulnerabilidades, o que explica a ocorrência". Além disso, mesmo com o caso confirmado da doença no estado, "o Brasil ainda é referência global em biosseguridade", diz a nota emitida pela consultoria.

O que diz o Mapa?

Em visita ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 18, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que não avalia a situação como epidemia, pois o caso foi detectado em "um animal de uma granja com 14 mil aves. O isolamento já foi feito e, até o momento, não temos nenhum vestígio de outros animais doentes nesta granja e nem na região”, afirmou Fávaro.

O titular do Mapa ressaltou que todos os mercados compradores de carne de aves brasileiras foram comunicados sobre a situação e ressaltou que o consumidor brasileiro não precisa ter receio de consumir a carne de frango. “Hoje o Brasil representa quase 40% da carne de frango consumida no mundo e cada país tem um protocolo. Com total transparência e com a eficiência do sistema de defesa agropecuário brasileiro nós vamos superar este momento", reiterou o ministro.

De acordo com Fernando Iglesias, coordenador de Pecuária e Setor Carnes da SAFRAS & Mercado, ainda é cedo para discutir sobre eventuais embargos de países em relação ao Rio Grande do Sul. "Qualquer apontamento sobre embargos é mera especulação. Ainda sem posicionamento algum por parte de qualquer autoridade que represente os importadores de carne de frango do Brasil", reforçou o analista.

No primeiro semestre de 2024, o Japão importou aproximadamente 21 mil toneladas de carne de frango do Rio Grande do Sul. Do Brasil, as compras japonesas somaram 214 mil toneladas da proteína no período.

A doença de Newcastle é transmitida para humanos?

Segundo a OMSA, a anomalia é uma doença viral contagiosa que afeta várias espécies de aves, assim como répteis e mamíferos, e até mesmo o homem. A infecção ocorre quando há determinados critérios de virulência, incluindo o índice de patogenicidade intracerebral e a presença de múltiplos aminoácidos básicos.

A principal forma de transmissão do vírus da doença de Newcastle ocorre por meio de aerossóis, que são pequenas partículas no ar provenientes de aves infectadas. Além disso, o vírus pode ser transmitido por meio de produtos contaminados, como equipamentos e alimentos que tiveram contato com aves doentes.