Fóssil registra os últimos instantes de um ataque de Tiranossauro Rex

(Amanda Kelley/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de julho de 2026 às 18h13.
Um fóssil descoberto em Montana, nos Estados Unidos, está oferecendo aos paleontólogos uma das evidências mais detalhadas já encontradas sobre o comportamento de caça do Tyrannosaurus rex. O motivo é incomum, um dente do predador permaneceu preso no crânio de sua presa por cerca de 66 milhões de anos.
O espécime, descrito em um estudo publicado na revista PeerJ, pertence a um Edmontosaurus, um grande dinossauro herbívoro que viveu no fim do período Cretáceo. Para os pesquisadores, a descoberta funciona como uma espécie de "cena de crime" pré-histórica, permitindo reconstruir parte do último confronto entre os dois animais.
O fóssil foi encontrado em 2005 na formação Hell Creek, em Montana, uma das regiões mais importantes do mundo para o estudo dos últimos dinossauros antes da extinção em massa.
O crânio, quase completo, integra atualmente a coleção do Museum of the Rockies, onde um detalhe chamou a atenção dos cientistas: um dente quebrado permanecia incrustado no rosto do animal.
Embora marcas de mordidas sejam relativamente comuns em fósseis de dinossauros, encontrar um dente ainda preso ao osso é extremamente raro. Segundo os pesquisadores, isso permite identificar não apenas qual animal foi atacado, mas também exatamente quem realizou a mordida.
Para confirmar a identidade do predador, a equipe comparou o dente com os de todos os dinossauros carnívoros conhecidos da formação Hell Creek. O formato correspondia ao do Tyrannosaurus rex.
Os pesquisadores também utilizaram tomografias computadorizadas para analisar como o dente ficou preso ao crânio. As imagens mostraram que o osso não apresenta sinais de cicatrização ao redor da lesão.
Isso indica que o Edmontosaurus morreu logo após a mordida ou já estava morto quando foi atacado. Em ambos os casos, o fóssil registra um comportamento alimentar do maior predador da região.
A posição do dente revelou outro detalhe importante. Ele ficou alojado na região frontal do focinho do herbívoro, sugerindo que os dois animais estavam frente a frente no momento do ataque.
Segundo os autores do estudo, esse tipo de ferimento é compatível com uma investida letal. Além disso, a força necessária para quebrar um dente e deixá-lo preso no osso indica uma mordida extremamente poderosa.
Para a pesquisadora Taia Wyenberg-Henzler, autora principal do trabalho, o fóssil oferece uma imagem impressionante dos últimos momentos do animal. Na avaliação da equipe, a evidência reforça a hipótese de que o Tyrannosaurus rex era capaz de subjugar grandes presas por meio de ataques diretos e violentos.
O comportamento alimentar do Tyrannosaurus rex é discutido há décadas. Alguns pesquisadores defendem que ele era um caçador ativo, enquanto outros argumentam que também se alimentava de carcaças sempre que surgia a oportunidade.
O novo fóssil não encerra essa discussão, mas acrescenta uma evidência rara de um ataque envolvendo um grande herbívoro. Como o dente permaneceu preservado exatamente onde quebrou durante a mordida, os cientistas puderam reconstruir aspectos do encontro que dificilmente seriam identificados apenas por marcas nos ossos.
Para os autores, descobertas desse tipo ajudam a compreender não apenas a anatomia do Tyrannosaurus, mas também como um dos maiores predadores da história utilizava sua força para capturar ou consumir suas presas.