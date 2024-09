Argentina inaugura estátua da Virgem Maria maior que o Cristo Redentor; veja fotos

As disputas entre Brasil e Argentina não estão reservadas apenas ao futebol. Em uma demonstração de devoção que serve também para a promoção do turismo, a província de Catamarca, na Argentina, inaugurou em setembro uma estátua da Virgem do Vale com 52,42 metros de altura e localizada a 5.900 metros acima da vizinhança de El Rodeo. Ela supera em tamanho o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil.

"Queríamos fazer algo que fosse útil para a comunidade e para o turismo, que as pessoas pudessem aproveitar e que os devotos pudessem vir e ficar diante da imagem" explicou o promotor da empreitada, o empresário Walter D'Agostini, segundo reportagem do jornal argentino La Nacion.

"Levou quase nove anos, não falamos de dinheiro porque não quero calcular. O esforço e o sacrifício que foram feitos foi muito grande", disse a uma rádio local.

A figura é a mais importante da região e, através de lei, foi estabelecido que todo dia 7 de setembro seja comemorado o “Dia do Milagre” na província. A data foi instituída em memória do terremoto de 2004 e como forma de agradecimento à Virgem do Vale, a quem se atribui a protecção recebida durante o desastre dos anos 2000.

A imagem tem o tamanho aproximado de um prédio de onze andares, contém uma capela em seu interior e um mirante de 360°, de onde é possível ver as cidades vizinhas e é acessado por uma escada com 117 degraus. Na base, há também instalações como um bar e banheiros.

"Meus pais vieram da Europa após a Segunda Guerra Mundial para trabalhar. Chegaram a Catamarca e foi muito difícil não conhecer o idioma, o contato com as pessoas, foi muito difícil para eles estarem aqui. Minha mãe se tornou devota da Virgem do Vale. Em agradecimento, diziam-nos que Catamarca os recebeu e que deveríamos fazer coisas para o benefício da sociedade", disse também o empresário.

Como visitar a Virgem do Vale, em Catamarca

O local já está funcionando desde o dia 7 de setembro, com visitas guiadas que exigem reserva prévia devido à capacidade limitada do local. Segundo informações publicadas pelos organizadores da atração, ela está disponível para visitas inclusive nos sábados e domingos, das 11h às 18h.

Os custos incluem o transporte de ida e volta. Os preços variam de 5.000 a 20.000 pesos (cerca de R$ 29,31 a R$ 117,23).

Há uma opção de fazer a subida a pé, o que sai de graça. Essa rota abrange quase 6 quilômetros desde a estrada até o topo da serra onde a estátua está erguida.