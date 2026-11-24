A cadela Stella, uma golden retriever de 9 anos, está em São Paulo para dar continuidade ao tratamento de um carcinoma nasal, tipo de câncer que pode comprometer estruturas do focinho e dificultar a respiração.

O animal chegou à capital paulista na última sexta-feira, 20, após uma disputa judicial envolvendo seu transporte aéreo. Impedida de embarcar na cabine de passageiros da Gol, a cadela conseguiu viajar pela Azul.

Diagnosticada com um tumor maligno, Stella passou por uma cirurgia no fim de outubro. A próxima etapa do tratamento será a radioterapia, indicada para combater as células cancerígenas que permaneceram após a operação.

Segundo o Manual Veterinário Merck, referência em medicina veterinária, os tumores nasais representam entre 1% e 2% das neoplasias diagnosticadas em cães e gatos. A doença costuma atingir animais mais velhos.

O que é carcinoma nasal em cães?

O carcinoma nasal é um tumor maligno que se origina nos tecidos da cavidade nasal e pode invadir estruturas próximas, incluindo os ossos da face.

Uma das principais características desse tipo de câncer é o crescimento local agressivo. À medida que avança, o tumor pode comprometer as vias respiratórias e provocar deformações faciais.

Embora a disseminação para outras partes do organismo seja menos frequente, ela pode ocorrer, principalmente nos estágios mais avançados da doença. Os carcinomas representam mais de 60% dos tumores nasais em cães. Entre eles, o adenocarcinoma é o subtipo mais comum.

Quais são os sintomas de câncer nasal em cães?

Os primeiros sinais podem ser confundidos com outras doenças respiratórias, o que dificulta a identificação do tumor. De acordo com o Centro Médico Veterinário da Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos, um dos principais sintomas é a secreção nasal persistente, que pode começar em apenas uma das narinas.

Sangramentos pelo nariz, espirros frequentes, respiração ruidosa e alterações no formato do focinho também estão entre as possíveis manifestações.

Como esses sinais podem estar associados a outras condições de saúde, a avaliação veterinária é necessária para identificar a causa.

Como é feito o diagnóstico?

A investigação envolve exames de imagem e a análise de amostras do tecido afetado. A tomografia computadorizada permite avaliar a localização e a extensão do tumor, além de identificar possíveis danos às estruturas ósseas.

Já a biópsia é utilizada para confirmar o diagnóstico e determinar o tipo de câncer. Exames complementares podem ser solicitados para verificar se a doença atingiu outras regiões do organismo. Essas informações auxiliam na escolha do tratamento mais adequado para cada animal.

Carcinoma nasal em cães tem cura?

O prognóstico depende das características do tumor, da extensão da doença e da resposta do animal ao tratamento.

A radioterapia está entre as principais estratégias utilizadas para controlar os carcinomas nasais. O procedimento busca destruir células malignas, limitar o crescimento tumoral e aliviar os sintomas.

Segundo a Universidade Estadual de Iowa, a expectativa de vida de cães submetidos à radioterapia com intenção de controle prolongado da doença é de aproximadamente 12 meses, embora os resultados possam variar individualmente.

No caso de Stella, os tutores afirmam que, sem o tratamento complementar, a expectativa de vida é de cerca de seis meses, de acordo com O Globo. Com a radioterapia, a estimativa pode chegar a mais dois anos.

Tratamento de Stella em São Paulo

Após desembarcar na capital paulista, a golden retriever realizou uma tomografia e recebeu uma máscara termoplástica confeccionada especialmente para o seu focinho.

O equipamento será utilizado durante as aplicações de radiação. Ao todo, estão previstas 12 sessões distribuídas ao longo de aproximadamente um mês. O início do tratamento estava programado para a última segunda-feira, 23.

Por que Stella foi impedida de viajar pela Gol?

A família da cadela recorreu à Justiça para conseguir transportá-la na cabine de passageiros. Uma decisão judicial chegou a autorizar a viagem pela Gol, mas foi derrubada no mesmo dia.

A companhia aérea argumentou que a presença de um animal de grande porte fora de uma caixa de transporte adequada poderia comprometer a segurança da aeronave em situações de evacuação.

A alternativa encontrada pelos tutores, Vera Melo e seu filho Marcio, foi adquirir três assentos em um voo da Azul, incluindo um destinado à cadela.

Stella utilizou uma coleira especial conectada ao cinto de segurança durante o trajeto. Em entrevista ao g1, Vera relatou que o animal permaneceu deitado embaixo da poltrona e que a viagem ocorreu tranquilamente.