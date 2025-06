Um número crescente de pais tem expressado preocupações sobre a influência das mídias sociais no comportamento de crianças e adolescentes, especialmente no que se refere ao uso de produtos de cuidados com a pele inadequados para a idade. Um estudo, publicado nesta segunda-feira, 24, na revista Pediatrics, confirma essas preocupações.

A pesquisa, que analisou as rotinas de beleza de 100 vídeos do TikTok de criadores com idades entre 7 e 18 anos, revelou que as rotinas de cuidados com a pele incluem, em média, 11 ingredientes ativos que podem causar irritação. Muitos desses produtos aumentam o risco de alergias na pele e tornam o indivíduo mais suscetível à radiação solar. O estudo também identificou que apenas 25% das listas de produtos apresentavam protetores solares.

“A maioria das crianças nesses vídeos não tinha acne visível. Elas exibiam pele limpa e perfeita”, comentou a Dra. Molly Hales, dermatologista e primeira autora do estudo, vinculada ao departamento de dermatologia da Faculdade de Medicina Feinberg, da Universidade Northwestern, em entrevista à CNN. “Para muitas delas, os danos superam os benefícios.”

Entre os diversos séruns, hidratantes, tônicos e produtos de limpeza diários mostrados nos vídeos, a rotina média incluiu seis etapas, com um custo de aproximadamente US$ 168 mensais — algumas ultrapassando os US$ 500 — para um mês de uso, segundo dados do estudo.

“A questão não é mais a saúde, mas a busca por um ideal de beleza irreal, quando crianças acordam às 5h30 para seguir essas rotinas complicadas”, afirmou Hales, também pesquisadora de pós-doutorado na Feinberg. Ela acrescentou que essas descobertas levantam sérias questões éticas sobre o impacto das mídias sociais no comportamento dos jovens.

Em resposta, um porta-voz do TikTok destacou que esse tipo de conteúdo é “comum em todas as plataformas” e afirmou que a plataforma é destinada a usuários com 13 anos ou mais. O porta-voz ainda mencionou que qualquer criador suspeito de ter menos de 13 anos é removido. A plataforma também colabora com médicos e especialistas em desenvolvimento juvenil para implementar medidas de proteção.

Alerta nos cuidados com a pele de adolescentes

O estudo revelou que, apesar da maioria das rotinas analisadas não incluir protetor solar, diversos produtos aumentam a sensibilidade da pele ao sol e o risco de câncer, alertam os pesquisadores.

Ingredientes comuns encontrados em produtos recomendados, como os alfa-hidroxiácidos (AHAs), são esfoliantes químicos suaves que removem camadas superiores da pele. Esses ingredientes ajudam a uniformizar o tom da pele e a criar uma aparência mais jovem, mas também tornam a pele mais vulnerável aos danos solares.

“A recomendação é o uso diário de protetor solar em todas as idades, especialmente para quem usa AHAs”, disse Hales. “É essencial para evitar danos permanentes à pele.”

Além disso, ingredientes como a niacinamida, que tem propriedades vitamínicas, também podem causar irritações, como vermelhidão e ressecamento, quando utilizados em excesso.

“A repetição do uso de um mesmo ingrediente ativo pode aumentar o risco de irritação”, afirmou a Dra. Tara Lagu, coautora do estudo e professora de medicina e ciências sociais médicas na Feinberg.

Mais da metade dos produtos analisados continha fragrâncias, uma das principais causas de dermatite alérgica de contato, além de 20 outros ingredientes inativos conhecidos por serem alérgenos, segundo o estudo.

“A desinformação é um grande problema nas redes sociais, especialmente quando se trata de criadores de conteúdo com menos de 18 anos”, disse a Dra. Sonal Shah, dermatologista credenciada e diretora de dermatologia pediátrica no University Hospitals Rainbow Babies & Children’s Hospital, em Cleveland. Shah não participou da pesquisa, mas mencionou que muitos desses criadores não têm formação científica para compreender os riscos associados aos produtos.

Entre outras tendências preocupantes que a Dra. Shah observou em sua prática clínica, mas que não foram abordadas no estudo, estão o uso de esfoliantes mecânicos, como escovas de limpeza ou produtos com microesferas plásticas, que podem ser agressivos para a pele do rosto.

O estudo também observou que muitos dos criadores de conteúdo estavam oferecendo dicas focadas em pele mais clara, excluindo considerações importantes sobre os cuidados para peles mais escuras.