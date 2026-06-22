De Sabrina Sato a Anne Hathaway: o que diz a ciência sobre gravidez depois dos 40?

A apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, anunciou nesta segunda-feira, 22, que está grávida de seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. Dias antes, a atriz Anne Hathaway revelou estar esperando o terceiro filho aos 43 anos.

Os anúncios chamaram atenção para uma tendência cada vez mais comum: a maternidade após os 40 anos.

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O que acontece com a fertilidade após os 40 anos

A fertilidade feminina diminui gradualmente com a idade devido à redução tanto da quantidade quanto da qualidade dos óvulos. Embora a gravidez natural continue sendo possível após os 40 anos, as chances de concepção costumam ser menores do que em faixas etárias mais jovens.

Segundo o colégio americano de obstetras e ginecologistas (ACOG), a fertilidade começa a diminuir por volta dos 35 anos e essa redução tende a se acelerar nos anos seguintes.

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Quais são os principais riscos da gravidez após os 40 anos

Estudos mostram que gestações após os 40 anos apresentam maior probabilidade de algumas complicações maternas e fetais.

Entre as condições mais frequentemente associadas à idade materna avançada estão:

diabetes gestacional;

hipertensão gestacional;

pré-eclâmpsia;

parto prematuro;

cesariana;

alterações cromossômicas fetais;

aborto espontâneo;

natimortalidade.

Uma revisão científica publicada na revista Journal of Clinical Medicine concluiu que mulheres com 40 anos ou mais apresentam maior frequência dessas complicações quando comparadas a gestantes mais jovens.

Gravidez após os 40 é perigosa?

Não necessariamente. De acordo com a Johns Hopkins Medicine, especialistas ressaltam que apenas o fator da idade não determina o resultado de uma gestação.

O estado geral de saúde da mulher, o acompanhamento pré-natal, hábitos de vida e o acesso a cuidados médicos adequados exercem papel fundamental.

Devidos aos avanços da medicina reprodutiva, dos exames genéticos e do acompanhamento obstétrico, muitas mulheres têm gestações saudáveis e dão à luz bebês sem complicações importantes mesmo após os 40 anos.

Existem vantagens em ter filhos mais tarde?

Pesquisadores observam que mulheres que engravidam mais tarde frequentemente chegam à maternidade com maior estabilidade financeira, profissional e emocional.

Pesquisadores da Washington University School of Medicine, nos Estados Unidos, também sugerem associações entre maternidade tardia e determinados benefícios de saúde e longevidade, embora os resultados variem entre as populações analisadas.

Os casos de Sabrina Sato e Anne Hathaway refletem uma realidade cada vez mais frequente: embora a gravidez após os 40 anos exija acompanhamento cuidadoso, ela deixou de ser uma exceção e se tornou uma possibilidade cada vez mais presente na vida de muitas mulheres.