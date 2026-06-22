De Sabrina Sato a Anne Hathaway: o que diz a ciência sobre gravidez depois dos 40?

Gravidez após os 40: embora a fertilidade diminua com a idade, muitas mulheres conseguem engravidar e ter gestações bem-sucedidas (Reprodução/Instagram)
Redatora
Publicado em 22 de junho de 2026 às 12h21.
Última atualização em 22 de junho de 2026 às 12h26.
A apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, anunciou nesta segunda-feira, 22, que está grávida de seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. Dias antes, a atriz Anne Hathaway revelou estar esperando o terceiro filho aos 43 anos.
Os anúncios chamaram atenção para uma tendência cada vez mais comum: a maternidade após os 40 anos.
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A fertilidade feminina diminui gradualmente com a idade devido à redução tanto da quantidade quanto da qualidade dos óvulos. Embora a gravidez natural continue sendo possível após os 40 anos, as chances de concepção costumam ser menores do que em faixas etárias mais jovens.
Segundo o colégio americano de obstetras e ginecologistas (ACOG), a fertilidade começa a diminuir por volta dos 35 anos e essa redução tende a se acelerar nos anos seguintes.
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Estudos mostram que gestações após os 40 anos apresentam maior probabilidade de algumas complicações maternas e fetais.
Entre as condições mais frequentemente associadas à idade materna avançada estão:
Uma revisão científica publicada na revista Journal of Clinical Medicine concluiu que mulheres com 40 anos ou mais apresentam maior frequência dessas complicações quando comparadas a gestantes mais jovens.
Não necessariamente. De acordo com a Johns Hopkins Medicine, especialistas ressaltam que apenas o fator da idade não determina o resultado de uma gestação.
O estado geral de saúde da mulher, o acompanhamento pré-natal, hábitos de vida e o acesso a cuidados médicos adequados exercem papel fundamental.
Devidos aos avanços da medicina reprodutiva, dos exames genéticos e do acompanhamento obstétrico, muitas mulheres têm gestações saudáveis e dão à luz bebês sem complicações importantes mesmo após os 40 anos.
Pesquisadores observam que mulheres que engravidam mais tarde frequentemente chegam à maternidade com maior estabilidade financeira, profissional e emocional.
Pesquisadores da Washington University School of Medicine, nos Estados Unidos, também sugerem associações entre maternidade tardia e determinados benefícios de saúde e longevidade, embora os resultados variem entre as populações analisadas.
Os casos de Sabrina Sato e Anne Hathaway refletem uma realidade cada vez mais frequente: embora a gravidez após os 40 anos exija acompanhamento cuidadoso, ela deixou de ser uma exceção e se tornou uma possibilidade cada vez mais presente na vida de muitas mulheres.